search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 16:53

Ο Δημήτρης Τσιόδρας διοργανώνει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για την προστασία του καταναλωτή

06.10.2025 16:53
tsiordas_0610_1460-820_new

Πώς προστατεύεται ο έλληνας (και ο ευρωπαίος) καταναλωτής από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που αντιμετωπίζει στο ράφι και στο διαδίκτυο σε μια εποχή που το κόστος ζωής αποτελεί το υπ’αριθμόν 1 πρόβλημα για τους πολίτες σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.; Αυτό το εξαιρετικά επίκαιρο ερώτημα θα συζητηθεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, στο Ξενοδοχείο Plaza της πλατείας Συντάγματος, στο Στρογγυλό Τραπέζι που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς και ταχύτατα, ο καταναλωτής αναζητά προσιτές τιμές, προϊόντα ποιότητας και ασφάλείς συναλλαγές. Έρχεται όμως καθημερινά αντιμέτωπος με αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, ασαφείς ετικέτες προϊόντων και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις -και παράλληλα: παίρνουν μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους καταναλωτές, θεσπίζουν αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας για τα προϊόντα, επιβάλλουν κυρώσεις στις παραβατικές συμπεριφορές και αναπτύσσουν κανάλια καταγγελιών εύχρηστα για το κινό καθώς και μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ωστόσο, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν: Εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη; Γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους; Είναι αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί προστασίας; Τις απαντήσεις θα αναζητήσει η συζήτηση που διοργανώνει ο Δημήτρης Τσιόδρας. Γιατί η αγορά μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά υπέρ των πολιτών, μόνον αν οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη.

Στη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης θα συμμετέχουν: ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Ελευθέριος Κρητικός, ο διευθυντής της ΔΙΜΕΑ Σπυρίδων Περιστέρης, η Συνήγορος του Καταναλωτή Άννα Στρατηνάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Κωνσταντίνος Μασσέλος, η ειδική επιστήμονας-νομικός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Πέρσα Λαμπροπούλου, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Χαρά Νικολοπούλου, ο πρόεδρος του Εθνικού Σύστηματος Διαπίστευσης Τάσος Θωμαΐδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θάνος Τσαγγάρης, ο εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ecommerce Europe) Μάκης Σαββίδης, η πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατερίνα Φραϊδάκη, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) Κωνσταντίνος Γεράρδος και ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ΙΕΛΚΑ.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Επιχειρεί να ρίξει τους τόνους ο Χριστοδουλίδης – «Καμία κρίση» με Αθήνα, μιλά για τεχνοκρατικές διαφορές

ΠΑΣΟΚ: Πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ η νέα διάσπασή του από τον Τσίπρα – Ετοιμάζουν πυρά και κόβουν κάθε γέφυρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια της εξεταστικής το άτυπο σημείωμα του Βάρρα στον Μυλωνάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
el venizelos aktivistes 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος με τους 27 Έλληνες ακτιβιστές για τη Γάζα (Photos/Video)

tsipras_0610_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Τσίπρα: Η ΝΔ ετοιμάζεται για τον… τρίτο γύρο – Ενεργοποιεί ξανά διλήμματα του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου

Netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Στριμωγμένος ο Νετανιάχου: O Τραμπ επιταχύνει τις προσπάθειες να τερματίσει τον πόλεμο και γνωρίζει πως δεν μπορεί να τον εμποδίσει

2
ADVERTORIAL

Εγκαίνια για τον 6ο σε σειρά παιδικό σταθμό από την Eurolife FFH, αυτή τη φορά στην Κάσο

macron sikouanas 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βόλτα στον Σηκουάνα για τον… σκεπτικό Μακρόν, λίγο μετά την παραίτηση Λεκορνί (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:08
el venizelos aktivistes 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος με τους 27 Έλληνες ακτιβιστές για τη Γάζα (Photos/Video)

tsipras_0610_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Τσίπρα: Η ΝΔ ετοιμάζεται για τον… τρίτο γύρο – Ενεργοποιεί ξανά διλήμματα του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου

Netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Στριμωγμένος ο Νετανιάχου: O Τραμπ επιταχύνει τις προσπάθειες να τερματίσει τον πόλεμο και γνωρίζει πως δεν μπορεί να τον εμποδίσει

1 / 3