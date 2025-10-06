ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρά Βάρρα κατά Βορίδη στο άτυπο σημείωμά του προς τον Μυλωνάκη – «Ζητήθηκε η παραίτησή μου γιατί ξεκάρφωνα ανομίες»

Στα χέρια των μελών της εξεταστικής επιτροπής βρίσκεται το άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συμβούλου στην κυβέρνηση Γρηγόρη Βάρρα προς τον Υφυπουργώ παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλος στην κυβέρνηση εξαπολύει σφοδρά πυρά εναντίον του Μάκη Βορίδη.

Στο 40 σελίδων σημείωμα ο κ. Βάρρας ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή ρήξη με τον κ. Βορίδη και αύριο καταθέτει ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή εγκαλεί τον πρώην υπουργό ότι διατήρησε την τεχνική λύση και ζήτησε την παραίτησή του. Όπως αναφέρει ζητήθηκε η παραίτησή του «γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες ή άλλα πιθανά του εισηγήθηκε ο τότε αντιπρόεδρος Δημήτρης Μελάς κι επιλογή του για τη θέση βλέποντας επιπλέον κοντά στα 10 εκατ. επιπλέον στρεμματα, που θα μπορούσαν να κάνουν … με εθνικό απόθεμα, εξυπηρετήσεις κλπ. κλπ και δημιουργία ικανών και άτυπων φίλων για ότι προέκυπτε στο μέλλον».

Ο κ. Βάρρας κάνει λόγο για «αμέλειες» του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. «Έτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον και με προσχήματα έωλων νομικών προσχημάτων το ΥΠΑΑΤ άφησε το θέμα σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα και σήμερα έδωσε το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην γραφειοκρατία της να ξαναπάρει τα 446 εκατ. ευρώ πίσω και να δικαιολογήσει την αστοχία της το 2009-2013 και να δημιουργείται από τις αμέλειες του κ. Βορίδη η πρωτοφανής αρνητική εικόνα η χώρα να χάνει σε ένα χρόνο ότι προσπάθησε να κερδίσει και κέρδισε σε 8 χρόνια», αναφέρει και καταλογίζει πολιτική ευθύνη στον Μάκη Βορίδη που δεν παραγράφεται.

«Είναι εξόχως πολιτική η ευθύνη μάλιστα από κάποιον που γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι έχασε 446 εκατ. ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια. Η πολιτική αυτή ευθύνη δεν παραγράφεται», τονίζει επί λέξει.

Ο κ. Μυλωνάκης στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο επαναλαμβάνει πως τίθεται, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στην διάθεση της Επιτροπής προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και συμπληρώνει πως «ουδέποτε έλαβε κάποιο «υπόμνημα» ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα οργανωτικής φύσεως. Το σημείωμα το έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στις 15 Ιουνίου 2025.

«Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, παραμένω απόλυτα προσηλωμένος, όπως έπραττα πάντα, με συνέπεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στην αρχή της διαφάνειας και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος», αναφέρει ο Γιώργος Μυλωνάκης.

