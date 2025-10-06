search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 19:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

06.10.2025 16:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρά Βάρρα κατά Βορίδη στο άτυπο σημείωμά του προς τον Μυλωνάκη – «Ζητήθηκε η παραίτησή μου γιατί ξεκάρφωνα ανομίες»

06.10.2025 16:13
voridis-varas-mylonakis-5

Στα χέρια των μελών της εξεταστικής επιτροπής βρίσκεται το άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συμβούλου στην κυβέρνηση Γρηγόρη Βάρρα προς τον Υφυπουργώ παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλος στην κυβέρνηση εξαπολύει σφοδρά πυρά εναντίον του Μάκη Βορίδη.  

Στο 40 σελίδων σημείωμα ο κ. Βάρρας ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή ρήξη με τον κ. Βορίδη και αύριο καταθέτει ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή εγκαλεί τον πρώην υπουργό ότι διατήρησε την τεχνική λύση και ζήτησε την παραίτησή του. Όπως αναφέρει ζητήθηκε η παραίτησή του «γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες ή άλλα πιθανά του εισηγήθηκε ο τότε αντιπρόεδρος Δημήτρης Μελάς κι επιλογή του για τη θέση βλέποντας επιπλέον κοντά στα 10 εκατ. επιπλέον στρεμματα, που θα μπορούσαν να κάνουν … με εθνικό απόθεμα, εξυπηρετήσεις κλπ. κλπ και δημιουργία ικανών και άτυπων φίλων για ότι προέκυπτε στο μέλλον».

Ο κ. Βάρρας κάνει λόγο για «αμέλειες» του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. «Έτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον και με προσχήματα έωλων νομικών προσχημάτων το ΥΠΑΑΤ άφησε το θέμα σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα και σήμερα έδωσε το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην γραφειοκρατία της να ξαναπάρει τα 446 εκατ. ευρώ πίσω και να δικαιολογήσει την αστοχία της το 2009-2013 και να δημιουργείται από τις αμέλειες του κ. Βορίδη η πρωτοφανής αρνητική εικόνα η χώρα να χάνει σε ένα χρόνο ότι προσπάθησε να κερδίσει και κέρδισε σε 8 χρόνια», αναφέρει και καταλογίζει πολιτική ευθύνη στον Μάκη Βορίδη που δεν παραγράφεται. 

«Είναι εξόχως πολιτική η ευθύνη μάλιστα από κάποιον που γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι έχασε 446 εκατ. ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια. Η πολιτική αυτή ευθύνη δεν παραγράφεται», τονίζει επί λέξει. 

5c67e2c0-76a0-4eba-b81b-2e47d256ac8cΛήψη

Ο κ. Μυλωνάκης στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο επαναλαμβάνει πως τίθεται, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στην διάθεση της Επιτροπής προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και συμπληρώνει πως «ουδέποτε έλαβε κάποιο «υπόμνημα» ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα οργανωτικής φύσεως. Το σημείωμα το έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στις 15 Ιουνίου 2025.

«Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, παραμένω απόλυτα προσηλωμένος, όπως έπραττα πάντα, με συνέπεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στην αρχή της διαφάνειας και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος», αναφέρει ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Εξελίσσεται ως μια ρήξη στην ουσία σε ένα άλλο κόμμα

Χαρίτσης για παραίτηση Τσίπρα: «Προσωπική επιλογή, καθόλα σεβαστή»

Παραίτηση Τσίπρα: Μεταξύ αμηχανίας και αιφνιδιασμού στον ΣΥΡΙΖΑ – Οι πρώτες δηλώσεις βουλευτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Δεν τελείωσε το κεφάλαιο κεντρική πολιτική σκηνή – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

gaza_1709_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο

tzina alimonou 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 19:00
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Δεν τελείωσε το κεφάλαιο κεντρική πολιτική σκηνή – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

1 / 3