ΠΑΣΟΚ: Πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ η νέα διάσπασή του από τον Τσίπρα – Ετοιμάζουν πυρά και κόβουν κάθε γέφυρα

«Εμείς έχουμε πει ότι πιθανό κόμμα του κ. Τσίπρα είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι φαίνεται να εξελίσσεται. Εξελίσσεται ως μια ρήξη στην ουσία σε ένα άλλο κόμμα», ανέφερε σε μια από τις πρώτες του τοποθετήσεις ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που ανοίγει τον δρόμο επίσημα στην δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Μάλιστα, αφήνοντας αιχμές για την μέχρι τώρα κοινοβουλευτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως δεν συμφωνεί ότι το κοινοβούλιο δεν είναι ένα πεδίο που μπορεί να ασκηθεί πολιτική υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας. «Απέναντι σε μια κυβέρνηση που έως το 2023 είχε μάθει να νικά την αξιωματική αντιπολίτευση, η ίδια αυτή κυβέρνηση από τότε ηττήθηκε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο με πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη» κατέληξε.

Επισήμως, λοιπόν, προς το παρόν, μιλούν για μια ακόμα ρήξη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ περιορίζοντας το θέμα σε αυτή την διάσταση. Γνωρίζουν ωστόσο προφανώς ότι η εξέλιξη αυτή ανακατεύει την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ως γραμμή άμυνας επικαλούνται τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που όταν οι πολίτες ρωτούνται αν θέλουν πολιτική αλλαγή απαντούν θετικά σε ποσοστό 63%, σημειώνοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ. Στέκονται σε άλλα δύο ευρήματα, στο 30% που θέλει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε μια κυβέρνηση με κορμό την ΝΔ και στο 50% των πολιτών που θέλουν πρόωρες εκλογές. Αυτή την δεξαμενή ακριβώς έχουν στοχεύσει και προσπαθούν να περιχαρακώσουν στην Χαριλάου Τρικούπη ώστε να είναι ο κυρίως αντικυβερνητικός πόλος και στην νέα φάση με το κόμμα Τσίπρα.

Με αυτά τα δεδομένα στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη κρατούν αυτή την γραμμή άμυνας περιγράφοντας τις εξελίξεις με τον Αλέξη Τσίπρα ως ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση, αναμένοντας παράλληλα τις νέες μετρήσεις. Είναι βέβαιο, ωστόσο, πως μόλις ιδρυθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα πέσουν βαριά πυρά σε βάρος του, θυμίζοντας τις «μαύρες σελίδες», όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, της διακυβέρνησης του το 2015-2019, κόβοντας παράλληλα όλες τις γέφυρες μαζί του.

