Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές – Ζητούν να ανοίξει πάλι η ανάκριση

Δεκτά με νομικό «ελιγμό» έγιναν τα αιτήματα συγγενών για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, από τις εισαγγελικές αρχές, με τον Πάνο Ρούτσι ωστόσο, να συνεχίζει την απεργία πείνας για 23 ημέρα, διαλύοντας τις όποιες αμφιβολίες υπήρχαν γύρω από τις προθέσεις του. O αγώνας των οικογενειών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, συνεχίζεται, καθώς ζητούν να ανοίξει πάλι η ανάκριση. «Πάμε μέχρι τέλους την υπόθεση της διεκδίκησης της αλήθειας» δήλωσε η συνήγορός του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ανέσυρε παλαιά, αρχειοθετημένη δικογραφία κατά ιατροδικαστών, δίνοντας νομική λύση που επιτρέπει την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις, όπως ζητάει ο Πάνος Ρούτσι και οι οικογένειες Ασλανίδη, Καρυστιανού και Κωνσταντινίδη.

Ωστόσο, δεν διασαφηνίζεται αν οι συγγενείς των θυμάτων μπορούν να ορίσουν δικό τους πραγματογνώμονα, αλλά και το πώς θα διασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης των αποτελεσμάτων των εν λόγω εξετάσεων στην κύρια δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, αν προκύψουν ευρήματα από τις εξετάσεις αυτές αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία, ώστε να διερευνηθούν αυτόνομα.

Σημειώνεται ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, είναι προγραμματισμένο να γίνουν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο ίδιος συνεχίζει την απεργία πείνας καθώς δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά, του, αναφερόμενη στο αίτημα ακυρότητας συνολικά όλης της προδικασίας και στο αίτημα να συνεχιστεί η ανακριτική έρευνα με περαιτέρω πράξεις. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, έχει γίνει απορριπτική πρόταση από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας για τα αιτήματα αυτά και πλέον αναμένεται το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου.

Στην νέα παραγγελία της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προς τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Λάρισας αναφέρεται:

«Παρακαλούμε να ενεργήσετε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28/2/2023 οι οποίοι να καταθέσουν αν επιθυμούν και ποιοι να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές -τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή των νεκρών θυμάτων, καθώς και λήψη υλικού από τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της ταφής. Σε θετική περίπτωση να διενεργηθούν οι εξετάσεις από αρμόδιο – κατάλληλο εργαστήριο άμεσα. Επισημαίνεται ότι εφόσον λάβει χώρα εκταφή, να γίνει με σεβασμό και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Δήμο, παρουσία ιατροδικαστή, αρμόδια αστυνομικής αρχής και ΔΕΕ».

Οι τοξικολογικές θα επιτραπούν στις σορούς για τις οποίες έχει αποφασιστεί ή πρόκειται να αποφασιστεί εκταφή, μετά από τα σχετικά αιτήματα των συγγενών (από τις οικογένειες Ασλανίδη, τη Μαρία Καρυστιανού, την οικογένεια Κωνσταντινίδη), ενώ η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ενημέρωσε συνηγόρους συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ότι μπορούν να υποβάλλουν, όσοι επιθυμούν, αιτήματα για εκταφή και για τοξικολογικές, εκτός από ταυτοποίηση, μέσω γενετικού υλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική φόρμουλα που βρέθηκε, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, βασίστηκε σε μήνυση που είχε κατατεθεί κατά του ιατροδικαστή, η οποία είχε αρχειοθετηθεί. Η συγκεκριμένη μήνυση, με απόφαση της εισαγγελίας εφετών, ανασύρεται και στέλνεται στην εισαγγελία πρωτοδικών.

Από τη στιγμή που οι δύο υποθέσεις συσχετίζονται, με αυτόν τον τρόπο, εγκρίνεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να ανοίγει και πάλι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών.

Με αφορμή τις εξετάσεις θα σχηματιστεί χωριστή δικογραφία και τα πορίσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν αρχίσει η δίκη.

Ωστόσο, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες (πχ. για ιατροδικαστές ή άλλους) τότε η δεύτερη δικογραφία θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά για ενδεχόμενους κατηγορούμενους.

«Οι εξουσίες υπαναχώρησαν»

Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι δεν έχουν πάρει στα χέρια τους κάτι επίσημο. Ο απεργός πείνας ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο.

Ειδικότερα, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας έξω από τη Βουλή, δήλωσε:

«Σήμερα οι εξουσίες που μέχρι και τώρα έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούν να κάνουν, ήδη αυτές οι εξουσίες αναγκάζονται να υπαναχωρήσουν και να διατάξουν περισσότερα πράγματα από εκείνα με τα οποία στην αρχή προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον πατέρα, να κοροϊδέψουν τις οικογένειες των θυμάτων, να κοροϊδέψουν την κοινωνία ολόκληρη, δεν μας κοροϊδεύουν και δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί ο αγώνας των οικογενειών και του Πάνου για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για αλήθεια και δικαιοσύνη.

Δεν μπορώ να σας πω για αυτά που διατάχθηκαν, δηλαδή, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα στα χέρια μας όμως με βάση τα λίγα πράγματα που εμποδίζουν μαθαίνουμε ότι εκείνοι που προσπάθησαν άρον-άρον να κλείσουν την υπόθεση ήδη αναγκάζονται να ομολογούν ότι υπάρχουν ενέργειες που δεν έκαναν και που προκαλούν σοβαρό πλήγμα στην ανάκριση που επιχειρήθηκε να κλείσει.

Περιμένουμε η ανάκριση να συνεχιστεί, οι ενέργειες όλες να γίνουν όπως επιβάλλει η νομική επιστήμη, η ανακριτική και η εγκληματολογία. Αλλά κυρίως, όπως επιβάλλει η ηθική και η ανθρωπιά, να σταματήσει η κοροϊδία απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να σταματήσουν τα παζάρια αν θα δεχτεί τόσα λίγα, ή περισσότερα, να σταματήσουν κάποιοι να παίζουν μαζί του και με τον αγώνα του επί 22 μέρες».

«Δεν μας κοροϊδεύουν και δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί ο αγώνας των οικογενειών και του Πάνου Ρούτσι για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Επιμένουμε η ανάκριση να συνεχιστεί. Πάμε μέχρι τέλους την υπόθεση της διεκδίκησης της αλήθειας και να αποκαλύψουμε τα ψέματα με τα οποία μπάζωσαν την αλήθεια και ανθρώπινες υπάρξεις», δήλωσε για τη στάση του Ρούτσι.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών, μιλώντας στο Live News έχουν γίνει και επισήμως δεκτά τα αιτήματα εκταφής και διεξαγωγής τοξικολογικών εξετάσεων και για τον γιο του κ. Ρούτσι και των υπολοίπων οικογενειών των θυμάτων. Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι το αίτημα αυτό έγινε δεκτό στο πλαίσιο μίας άλλης υπόθεσης που αφορά τα Τέμπη και τους ιατροδικαστές, πράγμα που σημαίνει ότι έτσι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στη δίκη. Δηλαδή αυτή η διαδικασία θα ενταχθεί σε μία άλλη δικογραφία άλλη υπόθεσης.

Αμφιβολίες από Ρούτσι

Νωρίτερα, η οικογένεια Ρούτσι ανέφερε πως δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση για την απόφαση και πως θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του.

«Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε: Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει. Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική της ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία. Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί».

