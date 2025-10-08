search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

08.10.2025

Άννα Ευθυμίου: Η Ελλάδα εισέρχεται σε μία νέα φάση, με αυξημένες ευκαιρίες και βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον

08.10.2025 18:29
olympia-forum

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, συμμετείχε στο Olympia Forum VI, στη θεματική ενότητα «REBRAIN GREECE: Προσέλκυση νέων ταλέντων & Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», υπογραμμίζοντας το κρίσιμο ζήτημα της επιστροφής νέων ταλέντων στην Ελλάδα, μέσω της πρωτοβουλίας «ReBrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η υφυπουργός τόνισε ότι παρόλο που η Ελλάδα έχει βιώσει τις συνέπειες του «brain drain», με πάνω από 600.000 συμπατριώτες μας να αναζητούν μία καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία στο εξωτερικό, το 2023 καταγράφηκε θετική αντιστροφή, καθώς περισσότεροι Έλληνες επέστρεψαν στην πατρίδα (47.200) από όσους έφυγαν (32.800), βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό το θετικό ρεύμα, όπως ανέφερε, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μία νέα φάση, με αυξημένες ευκαιρίες και βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία «ReBrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού και στην ελληνική αγορά εργασίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, για την ενθάρρυνση της επιστροφής των Ελλήνων του εξωτερικού στη χώρα, η κυβέρνηση έχει θεσπίσει σημαντικά κίνητρα:

– Κατάργηση άνω των 80 φόρων και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, που ευνοούν την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

– Δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας την τελευταία πενταετία, με το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 8%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών.

– Αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 76,4% το 2024.

– Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,3% από το 2019 και αύξηση του μέσου μισθού κατά 28,3% την ίδια περίοδο, με στόχο τα 950 ευρώ και 1.500 ευρώ, αντίστοιχα, έως το 2027.

– Καθιέρωση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

– Εντατικοποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας.

– Ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

– Μέτρα για την εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

– Διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας ως θεμέλιο εμπιστοσύνης νέων εργαζόμενων και επενδυτών.

Η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι, πέραν των οικονομικών κινήτρων, η κοινωνική συνοχή αποτελεί θεμέλιο για τη διατήρηση των ταλέντων στη χώρα, μέσω της στήριξης της οικογένειας, της ενίσχυσης της κοινωνικής ασφάλισης και της καταπολέμησης ανισοτήτων.

Όπως είπε, η στρατηγική του υπουργείου βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 1) οικονομικά και θεσμικά κίνητρα, 2) βελτίωση ποιότητας ζωής και 3) ενίσχυση εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας.

Η κ. Ευθυμίου έκλεισε την ομιλία της, καλώντας σε ευρεία πολιτική συναίνεση και τόνισε ότι είναι χρέος και προνόμιο όλων μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε η Ελλάδα να γίνει μία χώρα όπου τα όνειρα και οι νέοι δεν φεύγουν, αλλά επιστρέφουν, για να μείνουν.

