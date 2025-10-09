Το άκυρο Σαμαρά σε Μητσοτάκη, η αντίφαση Τσίπρα με Καρτερό – Φωτονιάτα, το ανφέρ Τασούλα σε Δούκα, τα δύο υπουργεία που πάνε για αλλαγή

Καλημέρα σας.

Ένα βήμα πιο κοντά πρέπει να κάναμε χθες προς το κόμμα Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε με πολιτικούς όρους να μην πάει στην μεγάλη γαλάζια εκδήλωση για την παρουσίαση του ενδιαφέροντος βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην οποία θα απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προσοχή: Δεν επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους», οι οποίοι θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ποικιλοτρόπως και άκρη να μην βγαίνει.

Διέρρευσε μέσω συνεργατών του ότι «είναι προσωπική επιλογή» να μην πάει. Σαν να είπε δηλαδή ότι «δεν θέλει να πάει». Ίσως γιατί δεν θεωρεί ότι ανήκει εκεί και δεν έχει καμία διάθεση να συζητήσει θέμα επιστροφής του. Πιθανόν επειδή δεν ήθελε να ανταλλάξει βλέμμα ή χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τον διέγραψε από τη ΝΔ και πολύ περισσότερο να τον ακούσει να μιλάει – διαλέξτε οποιαδήποτε από τις παραπάνω εκδοχές. Εγώ θα έλεγα ότι ειδικά η δεύτερη εννοείται, αλλά και ότι ισχύει και η πρώτη ταυτόχρονα.

– Μάλιστα, όσοι παρατηρούν και τα «σημάδια» με επικοινωνιακό αποτύπωμα, επισημαίνουν ότι ο Σαμαράς είχε αφήσει ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόσκληση του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Δεν το είχε αποκλείσει εξαρχής, συντηρώντας έτσι ένα κλίμα προσμονής. Με την άρνηση την ύστατη ώρα και αφού φιξαρίστηκε ότι θα μιλούσε ο Μητσοτάκη, προκάλεσε και αίσθηση, αλλά και ερμηνείες, που οδηγούν στο συμπέρασμα πως ανοίγεται σε άλλες… θάλασσες, εξίσου γαλάζιες!

Επιθέσεις και μεσσιανισμοί γύρω από τον Τσίπρα

Και μια και μιλάμε για καινούργιες… θάλασσες, η σκέψη μας πάει στην αντίπερα πολιτική όχθη. Στον Αλέξη Τσίπρα και τα καλόπαιδα που εμφανίστηκαν μόλις ανακοίνωσε την παραίτηση του από βουλευτής του ΣυΡιζΑ.

Η κίνηση αυτή έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσουν οι γνωστοί… «τραμπαρίφες» συνάδελφοι να γράφουν τα χιλιοειπωμένα λάθη της διακυβέρνησης του – δεν λέμε να τα ξεχάσει κανείς – διανθισμένα με διάφορες μπουρδολογίες και ευφυολογήματα της πλάκας.

Οι δε συνήθεις γλείφτες του χώρου αναφέρονται στην κίνηση Τσίπρα σαν να περιμένουν τον Μεσσία! Άσε που ορισμένοι από αυτούς, τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη έπαιξαν μπαλίτσα μαζί του – με τον Μητσοτάκη εννοώ.

Τα πράγματα για τον Τσίπρα είναι απλά και συνάμα δύσκολα. Κάποιοι περιμένουν από αυτόν νέα πρόσωπα, ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα. Αναμένουμε.

Επίσης δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο αυτό που διαβάσαμε στο iefimerida του αδελφού, Χρήστου Ράπτη, ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα ως λογογράφος του ο Θανάσης Καρτερός. Αυτό θα πει αλλαγή! «Φρέσκο» πράγμα, χωρίς εμπάθειες, απαλλαγμένο από …ραδιενεργά κατάλοιπα, χωρίς κιτρινισμό και κακίες. Ό,τι πρέπει για να απευθυνθεί στην νέα γενιά!!

Ήμαρτον δηλαδή!

– Από την άλλη βέβαια, ο Τσίπρας ψάχνει για πρόσωπα άφθαρτα, υπό την έννοια ότι αναζητά στελέχη που δεν είναι «πολυφορεμένα». Η ένταξη στο επιτελείο του της Ευγενίας Φωτονιάτα και μάλιστα σε κρίσιμο ρόλο, δείχνει την αγωνία του να δώσει και μία νέα εικόνα.

Το ανφέρ του Τασούλα στην Αθήνα (και τον Δούκα)

«Κυβερνίτιδα» έπαθε ο Κώστας Τασούλας – αυτό το σύνδρομο άρνησης που χτυπάει τους γαλάζιους υπουργούς και τα στελέχη της ΝΔ όταν είναι να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον Χάρη Δούκα.

Αλλά ο Τασούλας είναι πλέον Πρόεδρος της Δημοκρατίας – μπορεί να φαίνεται λίγο απίστευτο, όμως ισχύει – και δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με γνώμονα αποκλειστικά πώς θα ικανοποιήσει το κόμμα του και το Μαξίμου.

Τι έκανε φοβικός Τασούλας;

Ενώ γνώριζε ότι κάθε 12 Οκτωβρίου ο δήμος της Αθήνας κάνει μία μεγάλη εκδήλωση για την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς και ήταν φυσικά και ο ίδιος καλεσμένος, προτίμησε να πάει… αλλού! Πού; Στα αποκαλυπτήρια, λέει, ενός αγάλματος που δημιούργησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προς τιμήν του κλάδου.

Το πολύ περίεργο είναι πως ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αρνήθηκε το αίτημα να μετακινήσει κατά μία ώρα την τελετή ώστε να προλάβει ο Τασούλας να παραστεί και στις δύο εκδηλώσεις.

Αλήθεια, γιατί να έχει βάλει το ΕΕΑ μία τέτοια τελετή την ίδια ώρα με την εκδήλωση του δήμου της Αθήνας (στην Ακρόπολη); Και γιατί να μην μπορεί να την μετακινήσει για να διευκολύνει τους πάντες. Και κυρίως τον Τασούλα.

Και γιατί ο Τασούλας βρίσκει πιο σημαντικό να πάει στην εκδήλωση του ΕΕΑ και όχι σε εκείνη για την Απελευθέρωση της Αθήνας;

Επειδή δεν βρίσκω λόγο για όλο αυτό το περίεργο σκηνικό, υποθέτω βασίμως ότι ο Τασούλας δεν ήθελε με τίποτα να πάει σε μία εκδήλωση του Χάρη Δούκα – ακολουθώντας τρόπον τινά την εχθρική διάθεση της κυβέρνησης απέναντι στον δήμαρχο της Αθήνας. Όμως εδώ πρόκειται για μία ιστορική εκδήλωση και αφορά πρωτίστως την πόλη και όχι τον δήμαρχο.

– Ο φίλτατος κατά τα άλλα Χατζηθεοδοσίου υπέπεσε σε φάουλ, προκειμένου να… «διευκολύνει» τον Τασούλα, κατά πως φαίνεται.

Αλλαγές με αρχή δύο υπουργεία

Ακούω για λελογισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ας μην ανησυχούν, όσοι ανησυχούν. Μετά τα μελομακάρονα και τις γιορτές οι αλλαγές.

Για να σας δώσω όμως ένα… ορεκτικό και να μην σας αφήσω με την όρεξη μέχρι να αρχίσει η έντονη συζήτηση για τις αλλαγές αυτές, σας λέω το εξής:

Οι μεγάλοι πονοκέφαλοι ξεκινούν από δύο συν ένα πεδία. Τα δύο είναι τα υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης. Και το «συν ένα» είναι το Μαξίμου.

Βάλτε εσείς τώρα πρόσωπα, καταστάσεις και φήμες, κάντε νοερά τον… Πετρετζίκη σε εκδοχή πολιτική και εσωκυβερνητική και βγάλτε συμπεράσματα.

Η ΔΕΗ, τα νερά και η Χωροταξία

Ας περάσουμε τώρα σε κάποια ενδιαφέροντα κυβερνητικά. Μετά από αρκετές οι συσκέψεις, ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί το είδαν από δω , το έψαξαν από εκεί και η ΔΕΗ δεν θα παίξει τελικά στο σενάριο για τα νερά. Προφανώς δεν ήταν μόνο αντιδράσεις από την αγορά – από μεγάλους, μεσαίους και μικρούς παίκτες – αλλά είδαν ότι το αρχικό σχήμα όπως κάποιοι το είχαν σχεδιάσει, δεν οδηγούσε πουθενά.

⁃ Στις αρχές της εβδομάδας έγινε στο Μαξίμου μια σύσκεψη για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της χώρας. Ό,τι έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής με κάτι άσχετους που έβαλε την προηγούμενη περίοδο στο ΥΠΕΝ ο Μητσοτάκης, έχει καταφέρει να εξοργίσει τους πάντες, ιδιοκτήτες οικοπέδων, επενδυτές, και όλη την αγορά. Ας ακούσει ο Μητσοτάκης κάποιον από το ΥΠΕΝ που ξέρει τα θέματα και όχι ορισμένους Γενικούς Γραμματείς που είναι εντολοδόχοι συμφερόντων.

Τράπεζες: Φήμες και πραγματικότητα

Οι συζητήσεις για ένα πιθανό megadeal που θα επανασχεδίαζε τον εγχώριο τραπεζικό χάρτη συνεχίζονται, ενώ τελευταία κυκλοφορούν φήμες για νέα σχήματα συγχωνεύσεων. Ωστόσο, από τις τελευταίες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ουσιαστική βάση για τέτοιες κινήσεις.

Μετά την είσοδο της Ελλάδος στα μνημόνια το 2010 και τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις, ο τραπεζικός κλάδος πέρασε έναν πρωτοφανή κύκλο αναδιαρθρώσεων, που οδήγησε στην ανάδειξη των σημερινών τεσσάρων μεγάλων συστημικών τραπεζών. Δέκα χρόνια αργότερα, ο κλάδος μπαίνει σε νέα φάση αναδιάρθρωσης – αναπτυξιακή αυτή τη φορά και όχι αναγκαστική.

Όπως όλα δείχνουν, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι θα συνεχίσουν την αυτόνομη πορεία τους, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Οι φήμες περί συγχωνεύσεων ή νέων σχημάτων παραμένουν λοιπόν απλώς παραπολιτικές συζητήσεις, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για την πραγματικότητα της αγοράς.

