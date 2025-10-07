Η μαοϊκή αναταραχή από Τσίπρα, τα 5 ερωτήματα και οι αιχμές για ΣΥΡΙΖΑ, το καλώδιο μπερδεύτηκε κι άλλο, τα μη αντανακλαστικά του Μαξίμου και ο ρόλος Δένδια

Καλημέρα σας

Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε τελικά την κίνηση.

Παραιτήθηκε από βουλευτής και από τον ΣΥΡΙΖΑ γενικά και πάει να ετοιμάσει το δικό του κόμμα.

Είναι ίσως η πρώτη παραίτηση που βγάζει νόημα: Το σημερινό σκηνικό δεν επιτρέπει θεματικές πρωτοβουλίες. Παίρνει λοιπόν τις αποστάσεις του και τον χρόνο του. Ρίχνει τις τροχιοδεικτικές βολές προς όλο το βαλτωμένο και αδιέξοδο σημερινό πολιτικό σκηνικό και κάνει την πιο δυναμική… αντισυστημική ενέργεια, που θα σκεφτόταν κάποιος. Παραιτείται της θεσμικής του ασφάλειας και φιλοτεχνεί ένα νέο προφίλ.

Τι ψάρια θα πιάσει – καθότι ανοίγεται σε θάλασσες άγνωστες – θα φανεί στην πορεία.

Ένα είναι βέβαιο: Ότι ρίχνει μία πέτρα στα λιμνάζοντα ύδατα της πολιτικής μας ζωής.

Είναι μία εξέλιξη που υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανατρέψει μία αδιέξοδη γενικά κατάσταση, που πάντως βόλευε αρκετά την κυβέρνηση.

Και αυτό μάλλον έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τη χθεσινή κίνηση του Τσίπρα.

Μπαίνουμε σε φάση αναταραχής. Κι επειδή ο Αλέξης είναι φαν του Μάο, ο Κινέζος σύντροφος έλεγε «μεγάλη αναταραχή ωραία κατάσταση»… Αυτό ξέχασε να το επισημάνει – όλο από τον Ναζίμ Χικμέτ εμπνέεται – αλλά μπορεί αν το πει αργότερα.

Τα 5 ερωτήματα που βάζει η κίνηση Τσίπρα

Τέσσερα ερωτήματα που ζητούν απάντηση μετά την παραίτηση Τσίπρα:

1. Πώς θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ο Πολάκης έδωσε μία γεύση, μιλώντας για… διάσπαση. Θα έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του Παππά και της Δούρου – είναι τα τρία στελέχη που σίγουρα δεν θέλει μαζί του ο Αλέξης στο νέο κόμμα – αλλά και η στάση του Φάμελλου.

2. Υποερώτημα στο παραπάνω είναι τι θα κάνουν οι τσιπρικοί βουλευτές και τα στελέχη που σαφώς θα κινηθούν στον κατάλληλο χρόνο προς τον Αλέξη Τσίπρα; Δεν θα είναι παράταιρο και περίεργο;

3. Πώς θα κάνει τώρα η κυβέρνηση βασικό της αντίπαλο, όπως φαινόταν ότι ήθελε, τον Τσίπρα; Θα ασχολείται με κάποιον που δεν είναι καν βουλευτής; Δεν θα δείξει αυτό πρεμούρα;

4. Θα επιταχυνθούν τώρα οι διεργασίες για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά; Είναι ενισχυτικό, αποθαρρυντικό ή αδιάφορο το τι κάνει ο Τσίπρας για τα σχέδια Σαμαρά;

5. Πώς θα αντιδράσει ο Νίκος Ανδρουλάκης; Το ΠΑΣΟΚ ίσως να πλαγιοκοπηθεί άσχημα από την κινητικότητα του Τσίπρα. Θα αντέξει στη δεύτερη θέση;

Οι υπαινιγμοί Αλέξη για αντιπολίτευση και ΣΥΡΙΖΑ

Στις χαραμάδες των… γραμμών και στις λέξεις που δεν δίνουν εξ’ αρχής… στόχο, κρύβονται τελικά πολλά νοήματα απ’ όσα θέλει να πει κάποιος.

Μιλάμε για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα και πώς ο πρώην πρωθυπουργός ρίχνει τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Με τόσο προσεκτικό τρόπο όμως που δεν προκαλεί στο μάτι.

«Δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν».

Προσέξετε τι λέει ο Αλέξης: Η Βουλή είναι δημοκρατικά απογυμνωμένη όχι μόνο με ευθύνη της ΝΔ, αλλά και της αντιπολίτευσης. Την κυρίως ευθύνη την έχει η πλειοψηφία, αλλά όχι μόνον αυτή! Ευθύνη έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας.

Και προφανώς γι’ αυτό το λόγο αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για να οργανώσει καλύτερα την αντιπολίτευση.

Θα έχει φουρτούνες η θάλασσα…

Η απορία για το καλώδιο με Κύπρο

Παρακολουθώντας τη φουρτούνα που έπιασε τις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας για το περίφημο καλώδιο, η απορία μου μεγαλώνει: Αφού και η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση λένε ότι δεν είναι σοβαρή η διαφωνία και πως οι… αδελφικές σχέσεις δεν διαταράσσονται, γιατί δεν το έχουν λύσει το θέμα τόσο καιρό, που έχει παρουσιαστεί;

Αν το πρόβλημα είναι μόνο η οικονομική διαφορά, μιλάμε για κολοσσιαία ανικανότητα.

Αν είναι κάτι άλλο – πχ εγκατάλειψη της ηλεκτρικής σύνδεσης για λόγους τουρκικής αντίδρασης – τότε μιλάμε για εθνικό φιάσκο και υποκρισία.

Βέβαια, οτιδήποτε κι αν είναι από τα δύο, ο χειρισμός είναι ο χειρότερος. Και οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν στο δίδυμο Γεραπετρίτης – Παπασταύρου…

Τα χαμένα αντανακλαστικά του Μαξίμου και ο Δένδιας

Μιας και μιλάμε για κυβερνητικούς χειρισμούς, έχω κι άλλη απορία – όλο απορίες μου έρχονται κι άκρη δεν θα βρω φοβάμαι: Αφού η αποδοχή του αιτήματος για εκταφή σορών, όπως ζητούν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, ήταν μία τόσο απλή τελικά υπόθεση, γιατί η δικαιοσύνη καθυστέρησε τόσο και μαζί της η κυβέρνηση επιδόθηκε σε μία άνευ προηγουμένου συγκρουσιακή τακτική με όλους και με όλα;

Αν το ζήτημα ήταν ένας νομικός ελιγμός, ώστε να μην μπουν στην κεντρική δικογραφία τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, αλλά να είναι σε χωριστή, ώστε να μην αλλάξουν τα κατηγορητήρια, το κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα θα είναι εξελιχθεί σε μεγαλύτερο.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν είχε κανένα λόγο να εμπλακεί σε μία υπόθεση, που καταφανώς αφορά σε ένα δίκαιο αίτημα χαροκαμένων ανθρώπων. Και να διαπληκτίζεται με συγγενείς, δικηγόρους, γιατρούς και πολίτες.

Αυτά τα καθυστερημένα αντανακλαστικά που επιδεικνύει το Μαξίμου όλο και πιο πυκνά, πρέπει να τα κοιτάξει – είναι για… ρεκτιφιέ.

– Θα μπορούσα να πω ότι η παρέμβαση Νίκου Δένδια ήταν καταλυτική για να κάνουν αναστροφή εκεί στο κεντρικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αλλά δεν το λέω. Ίσως δεν χρειάζεται κιόλας…

Τους έριξε στα βράχια

Και μία σημείωση για να μην ξεχνιόμαστε και το χρωστάω στους… θεσμούς και τη θεσμική λειτουργία του ρεπορτάζ, που λέγαμε παλιά: Δεν ξέρω σε τι θάλασσες πολιτικές θα πλεύσει το πλοίο του αγαπημένου Αλέξη, αλλά το πρώτο επικοινωνιακό φάουλ το έκαναν οι συνεργάτες του. Έριξαν στα βράχια – ή στο… Κράκεν – τους δημοσιογράφους του ρεπορτάζ. Διότι δεν είχαν καν την προνοητικότητα να μην διαψεύδουν τις πληροφορίες που βγήκαν κάποια στιγμή, με τρόπο που δεν άρεσε στους αρμόδιους ρεπόρτερ. Θα μπορούσαν απλά να μην το διαψεύδουν μετά βδελυγμίας. Τώρα όλο και κάποια επίχειρα θα εισπράξουν…

