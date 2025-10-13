search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 16:30
13.10.2025 15:44

Καιρός: Έρχονται ουσιαστικές βροχές από τα μέσα της εβδομάδας – Η πρόγνωση του Κολυδά

13.10.2025 15:44
«Απο τα μέσα της εβδομάδας και μετά, προβλέπονται ουσιαστικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

«ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ.

Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη , ενω την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Κολυδάς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ (14/10)

Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και από τις πρωινές ώρες στη δυτική Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (15/10)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (16/10)

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (17/10)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

