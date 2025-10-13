Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.
Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).
