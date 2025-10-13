search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

13.10.2025 15:39

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

13.10.2025 15:39
treno-grammes

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.

Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

  • 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)
  • 2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)
  • 2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

