search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 15:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 14:14

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13.10.2025 14:14
thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε σχολείο της Λαμίας, όταν 60χρονη καθηγήτρια κατέρρευσε την ώρα που βρίσκονταν στην αίθουσα των εκπαιδευτικών, στη διάρκεια κενού από το μάθημα της και μπροστά στα μάτια συναδέλφων της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaNow.gr, η άτυχη 60χρονη ξαφνικά σωριάστηκε, με τις ενδείξεις να δείχνουν ανακοπή.

Συνάδελφος της, παρά το σοκ, προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα αφού ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκονταν την ίδια στιγμή στην οδό Καποδιστρίου κοντά στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 60χρονη ανέπνεε απλά δεν είχε τις αισθήσεις της. Κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα της διακομιδής της στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης:

Πατήσια: Ποινική δίωξη στον πατέρα που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο ενός έτους μωρό του

Αποτάχθηκαν από την ΕΛΑΣ ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους

Αγγελική Μητροπούλου: «Το εργασιακό νομοσχέδιο φέρνει και μείωση στις νέες συντάξεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos_1310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται ουσιαστικές βροχές από τα μέσα της εβδομάδας – Η πρόγνωση του Κολυδά

adonis-georgiadis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν λέει κι όχι στις κυβερνήσεις συνεργασίας ο Γεωργιάδης

treno-grammes
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Nissan_QQ_Final_High_015.JPG
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan Qashqai: Στην Ελλάδα η νέα υβριδική έκδοση με 204 ίππους που καίει 4,6 lt/100km

kakopoisi egkouoy piroyni – new
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέος ο 43χρονος που κάρφωσε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στις 14 Οκτωβρίου - Πώς θα κινηθούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 15:45
kairos_1310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται ουσιαστικές βροχές από τα μέσα της εβδομάδας – Η πρόγνωση του Κολυδά

adonis-georgiadis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν λέει κι όχι στις κυβερνήσεις συνεργασίας ο Γεωργιάδης

treno-grammes
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

1 / 3