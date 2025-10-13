Πατήσια: Ποινική δίωξη στον πατέρα που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο ενός έτους μωρό του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε στον πατέρα που κάπνιζε μαριχουάνα μπροστά στο ενός έτους παιδί του στα Πατήσια.
Ο 27χρονος κατηγορείται για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία αποκλειστικώς χρήση και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών.
Ο 27χρονος κάπνιζε τη ναρκωτική ουσία μπροστά στο παιδί του, με αποτέλεσμα αυτό από τις αναθυμιάσεις να χάσει τις αισθήσεις του.
Η μητέρα του κατάλαβε -ευτυχώς εγκαίρως- τι συνέβη και το μωρό μεταφέρθηκε στο Παίδων όπου διασωληνώθηκε.
Χθες βελτιώθηκε η υγεία του και βγήκε από τη ΜΕΘ, καθώς είναι εκτός κινδύνου.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο προκειμένου να δικαστεί.
