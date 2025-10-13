search
13.10.2025 13:50

Πατήσια: Ποινική δίωξη στον πατέρα που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο ενός έτους μωρό του

13.10.2025 13:50
vrefos_new

Ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε στον πατέρα που κάπνιζε μαριχουάνα μπροστά στο ενός έτους παιδί του στα Πατήσια.

Ο 27χρονος κατηγορείται για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία αποκλειστικώς χρήση και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Ο 27χρονος κάπνιζε τη ναρκωτική ουσία μπροστά στο παιδί του, με αποτέλεσμα αυτό από τις αναθυμιάσεις να χάσει τις αισθήσεις του.

Η μητέρα του κατάλαβε -ευτυχώς εγκαίρως- τι συνέβη και το μωρό μεταφέρθηκε στο Παίδων όπου διασωληνώθηκε.

Χθες βελτιώθηκε η υγεία του και βγήκε από τη ΜΕΘ, καθώς είναι εκτός κινδύνου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο προκειμένου να δικαστεί.

Διαβάστε επίσης:

Αποτάχθηκαν από την ΕΛΑΣ ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους

Αγγελική Μητροπούλου: «Το εργασιακό νομοσχέδιο φέρνει και μείωση στις νέες συντάξεις»

Μέσα Μεταφοράς: Πότε θα κινηθούν τα τελευταία δρομολόγια στην 24ωρη απεργία της Τρίτης

