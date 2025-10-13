search
13.10.2025 15:07

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο οδηγός ταξί που παρέσυρε αστυνομικούς και τους εγκατέλειψε

13.10.2025 15:07
ekab new

Ομολόγησε ο οδηγός ταξί, σύμφωνα με πληροφορίες, την εμπλοκή του στο τροχαίο με την παράσυρση ταξίαρχου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 37χρονος οδηγός ταξί καταθέτει στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης από τις 10:30 περίπου και ομολόγησε ότι ενεπλάκη στο τροχαίο με την παράσυρση του ταξίαρχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και του οδηγού του το Σάββατο (11/10) το βράδυ.

Ήταν λίγο μετά τις 22:10, όταν ο ταξίαρχος επέστρεφε από τα μέτρα τάξης στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έπειτα από την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Ηρακλή και κινούνταν προς το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός του ταξί, πηγαίνοντας προς την Περαία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε τη μηχανή και την έριξε. Ο ταξίαρχος πρόλαβε να πηδήξει εγκαίρως απ’ τη μοτοσυκλέτα, ο οδηγός του όμως τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Σήμερα το πρωί, οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν και εντόπισαν τον 37χρονο, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό και βλέποντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου, που πέρασε λίγα λεπτά πριν από το τροχαίο από την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Ο 37χρονος έχει ομολογήσει ότι ήταν αυτός, που ενεπλάκη στο συγκεκριμένο τροχαίο και φέρεται να είπε ότι φοβήθηκε και εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να έχει καταλάβει τι προκάλεσε.

Η δικογραφία, που συντάσσεται αφορά επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ενώ αναμένεται να φανεί εάν προκύπτει ζήτημα επικινδυνότητας στην οδήγηση του οδηγού ταξί. Το ταξί μεταφέρθηκε στην Τροχαία για να γίνει αυτοψία και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και φέρεται να έχει χτύπημα στον αριστερό προφυλακτήρα, όπως ακριβώς το περιέγραφαν οι αστυνομικοί τόσο της Τροχαίας όσο και όλων των υπηρεσιών, όταν έκαναν τις αναζητήσεις.

Η δικογραφία αναμένεται να πάει στον εισαγγελέα και από εκεί και μετά να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του 37χρονου Έλληνα οδηγού.

