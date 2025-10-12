search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έλενα Ακρίτα: Η φωτογραφία με τον Δούκα, το ασανσέρ και το μήνυμα στη Μενδώνη

AKRITA

Στην εκδήλωση για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Πόλης της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα, 12 Οκτωβρίου 1944, παραβρέθηκε η Έλενα Ακρίτα.

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ ανάρτησε στο Facebook φωτογραφία με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

«Με τον Χάρη Δούκα στην εκδήλωση για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Πόλης της Αθήνας από τα ναζιστικό στρατεύματα, 12 Οκτωβρίου 1944», έγραψε, στέλνοντας μήνυμα στην υπουργό Πολιτισμού: «Και μετά χάλασε ως συνήθως το σούπερ ασανσέρ που οδηγεί στον Ιερό Βράχο κι όχι τίποτα άλλο αλλά μου θέλετε και τουρισμό, κυρία Μενδώνη μου».

