Φοινικούντα: Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τον ρόλο του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στη διπλή δολοφονία

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, μετά τη σύλληψη για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, και του επιχειρηματία φίλου του και εργοδότη των δύο 22χρονων – κατηγορούμενων ως φυσικών αυτουργών του εγκλήματος.

Τόσο ο ανιψιός του 68χρονου, όσο και ο επιχειρηματίας φίλος του που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Αμφότεροι, αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Παρασκευή 12/12, ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας.

Πώς οδηγήθηκαν οι Αρχές στις νέες συλλήψεις

Την ίδια ώρα, το Mega παρουσίασε τα στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος, μέχρι πρότινος, θεωρείτο ως ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, που γλίτωσε από τύχη – κατά τα λεγόμενά του.

Ωστόσο, οι τηλεφωνικές επαφές του μετά το έγκλημα, αλλά και η βιασύνη του να πουλήσει ακίνητα με συνοπτικές διαδικασίες και σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, έσφιξαν τον κλοιό γύρω του.

«Το παιδί μου είναι αθώος. Αυτό έχω να πω μόνο. Δεν με νοιάζει τι θα πουν. Είναι αθώος, θα το φωνάξω μέχρι να πεθάνω. Δεν τον έμπλεξε κανένας, το παιδί μου είναι αθώος», ανέφερε η μητέρα του.

Στις νέες συλλήψεις φαίνεται πως οδήγησαν η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, που αποκάλυψε τηλεφωνικές κλήσεις πριν και μετά το έγκλημα από πακιστανικά τηλέφωνα, οι απολογίες των δύο 22χρονων συλληφθέντων, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο ανιψιός φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε μετά το έγκλημα τον 22χρονο φερόμενο πλέον ως εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Ο ίδιος, μάλιστα, φαίνεται ότι είχε πείσει τον θείο του ότι πίσω από τις απόπειρες δολοφονίας που είχαν γίνει εναντίον του, βρισκόταν ο γιος της ξαδέλφης του.

Το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, που οδήγησε στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων για την υπόθεση, ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, σκοτώνοντας τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του χώρου, ίσως να μην ήταν εκείνος που όλοι θεωρούσαν μέχρι τώρα.

Δηλαδή, να μην είναι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός που είχε αρχικά κατονομαστεί, αλλά ο 22χρονος που εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, υποστηρίζοντας πως είχε απλώς βοηθητικό ρόλο.

Και για τους δύο, θεωρείται ζήτημα χρόνου η κλήση τους ενώπιον της ανακρίτριας για νέες καταθέσεις.

Σημειώνεται ότι ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για έναν συνεργάτη του επιχειρηματία που έχει συλληφθεί, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Mega, στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, την ημέρα της δολοφονίας, είχε επικοινωνία με τον φερόμενο ως συνεργό στη δολοφονία μέσω πακιστανικών κινητών ώστε να συνεννοηθούν για την ώρα άφιξης του δεύτερου στο κάμπινγκ, αλλά και για την επόμενη ημέρα όπου φέρεται να τον βοήθησε να μεταβεί στα ΚΤΕΛ.

Για τον επιχειρηματία – εργοδότη των δύο 22χρονων συλληφθέντων, αναφέρεται πως μετά τη δολοφονία έως την επόμενη ημέρα συνομιλούσε αδιάκοπα για τον ανιψιό αλλά και με τη σύντροφό του, ώστε να μεθοδεύσουν το περιεχόμενο της ένορκης κατάθεσης που θα έδιναν.

