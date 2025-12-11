search
Το ΣτΕ εκδίκασε αποζημίωση 15.000 ευρώ σε νοσηλευτή που τραυματίστηκε σε πυροβολισμούς – Ευθύνη των νοσοκομείων η ασφάλεια των ασθενών

Αποζημίωση 15.000 ευρώ εκδίκασε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε νοσηλευτή, που τραυματίστηκε το 2013 από πυροβολισμούς σε νοσοκομείο της Λακωνίας.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι «τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή ευθύνη για την ασφάλεια των ασθενών, επισκεπτών και του προσωπικού, ακόμη και όταν η φύλαξή του έχει ανατεθεί σε εταιρεία φύλαξης».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το νοσοκομείο είχε προσφύγει στο ΣτΕ, ζητώντας να ακυρωθεί η αποζημίωση που είχε επιδικάσει το Διοικητικό Εφετείο. Ο νοσηλευτής είχε δεχθεί τα σκάγια Γερμανού, του οποίου η σύζυγος πέθανε από ανακοπή.

Ο δράστης είχε κρύψει το όπλο του σε ψάθα. Μπήκε στον θάλαμο όπου βρισκόταν η γυναίκα του, άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τον νοσηλευτή και έπειτα αυτοκτόνησε.

Γερμανία: Ισόβια σε νοσηλευτή που δολοφόνησε 10 ασθενείς και αποπειράθηκε ακόμα 27 φορές, μέσα σε έξι μήνες

Το Διοικητικό Εφετείο επεδίκασε αποζημίωση 15.000 ευρώ για την αναπηρία που υπέστη από τον τραυματισμό του και επιπλέον το ποσό των 25.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Το Α΄ Τμήμα  με την υπ΄  αριθμ. 1944/2025 απόφασή του έκρινε ότι:

Τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή ευθύνη για την ασφάλεια ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμη και όταν η φύλαξη έχει ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο.

  • Οφείλουν να πραγματοποιούν ουσιαστική εκτίμηση κινδύνων, να διαθέτουν επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς ελέγχους προσώπων και αντικειμένων κατά την είσοδο.
  • Οι φύλακες πρέπει να αποτρέπουν την είσοδο προσώπων ή αντικειμένων που εμφανώς ενέχουν κίνδυνο και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
  • Το νοσοκομείο ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκύπτει από πλημμελή φύλαξη, ακόμη και όταν η αμέλεια βαραίνει το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας επικύρωσαν το ποσό των 15.000 ευρώ για μόνιμες σωματικές βλάβες που υπέστη ο νοσηλευτής. Όμως για το ποσό των 25.000 ευρώ το ΣτΕ ανέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο για νέα κρίση με το σκεπτικό ότι το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης «καθορίζεται μόνο με βάση τις πραγματικές συνέπειες για τον παθόντα και δεν συνδέεται με την οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα». Δηλαδή, το ποσό της αποζημίωσης για ηθική βλάβη δεν καθορίζεται με βάση  την οικονομική επιφάνεια του νοσοκομείου, αλλά με βάση τις συνέπειες του παθόντα.

