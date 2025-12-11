Αγρότες στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» έστησαν προτζέκτορα και οθόνη σε τρακτέρ για να δουν τον ΠΑΟΚ (Video)

Την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λουντογκόρετς Ραζγκράντ παρακολούθησαν οι αγρότες στο μπλόκο «Πράσινα Φανάρια».

Πιστοί στον αγώνα, αλλά και στην ομάδα τους, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στο μπλόκο «Πράσινα Φανάρια», βρήκαν τρόπο να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του «Δικεφάλου» με την Λουντογκόρετς Ραζγκράντ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες του ΤhessPost.gr, με τη χρήση προτζέκτορα και οθόνης προβολής που τοποθετήθηκε σε τρακτέρ, οι αγρότες κατάφεραν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση των δύο ομάδων.

