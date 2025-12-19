search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 17:43
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 16:26

Μαρινάκης: Εκτεθειμένος ο Ανδρουλάκης μετά την καταψήφιση της ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

19.12.2025 16:26
marinakis_2808_1920-1080_new

«Πριν από λίγη ώρα, υπερψηφίστηκε στη Βουλή η οριστική μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Με την υπερψήφιση αυτή σηματοδοτείται και επίσημα η έναρξη μιας νέας εποχής διαφάνειας και νομιμότητας για το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου της ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Για τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός», τονίζει.

«Αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση. 

Για ποιο λόγο, το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα;», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια διερωτήθηκε «πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;».

Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έπεσε στην “παγίδα του κουμπάρου”, την οποία ο ίδιος πήγε να στήσει, μετά τη σημερινή στάση του κόμματός του, είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

Βουλή: Γαλάζιος εμφύλιος για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Καβγάς Καιρίδη με Δαβάκη, τα «θραύσματα» πήραν και τον Δένδια

Η κυβέρνηση δίνει λεφτά για τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στους αγρότες – 3 δισ. το ελληνικό μερίδιο στο ευρωδάνειο 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Mette-Marit
LIFESTYLE

Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας του θρόνου – Χρειάζεται μεταμόσχευση πνεύμονα

eksobar
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Πάνω από 4 τόνους κοκαϊνης εντόπισαν οι γαλλικές αρχές

syntagma vroxi xristoygenna 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα – Τι λέει νέα μελέτη

gkilfoil argiros 99- new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν ασχολούμαι με πολιτικά – Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τη χώρα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 17:42
Mette-Marit
LIFESTYLE

Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας του θρόνου – Χρειάζεται μεταμόσχευση πνεύμονα

eksobar
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Πάνω από 4 τόνους κοκαϊνης εντόπισαν οι γαλλικές αρχές

syntagma vroxi xristoygenna 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

1 / 3