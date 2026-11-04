Τι MG παίρνεις με έως 20.000 ευρώ

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Στις 18.950€, ένας αγοραστής της MG μπορεί να φύγει με αυτόματο υβριδικό κι ένας άλλος με οικογενειακό SUV.

Η πιο προσιτή πρόταση της MG στην Ελλάδα κοστίζει σήμερα 15.950€. Είναι αρκετά χαμηλότερα από το όριο των 20.000€, ώστε να έχει νόημα και μια δεύτερη ερώτηση. Τι κερδίζεις αν διαθέσεις κάτι παραπάνω; Στην περίπτωση του MG3, τα επιπλέον χρήματα μπορούν να αλλάξουν από τις ζάντες και τον εξοπλισμό της καμπίνας μέχρι τον τρόπο που κινείται το αυτοκίνητο. Μπορούν, όμως, να σε περάσουν και στην επόμενη κατηγορία μεγέθους.

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