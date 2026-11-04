search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 16:11
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2026 13:39

Τι MG παίρνεις με έως 20.000 ευρώ

04.11.2026 13:39
MG-ZS-MAX-HYBRID-12-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στις 18.950€, ένας αγοραστής της MG μπορεί να φύγει με αυτόματο υβριδικό κι ένας άλλος με οικογενειακό SUV.

Η πιο προσιτή πρόταση της MG στην Ελλάδα κοστίζει σήμερα 15.950€. Είναι αρκετά χαμηλότερα από το όριο των 20.000€, ώστε να έχει νόημα και μια δεύτερη ερώτηση. Τι κερδίζεις αν διαθέσεις κάτι παραπάνω; Στην περίπτωση του MG3, τα επιπλέον χρήματα μπορούν να αλλάξουν από τις ζάντες και τον εξοπλισμό της καμπίνας μέχρι τον τρόπο που κινείται το αυτοκίνητο. Μπορούν, όμως, να σε περάσουν και στην επόμενη κατηγορία μεγέθους.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Honda Prelude: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το νέο coupe

Η BAIC και η Arcfox στην Ελλάδα – Ποιος τις εισάγει

Honda Africa Twin Enduro Sports: Επιστροφή στις ρίζες του Dakar

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xoriatiko-giannakopoulos-123
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο – Κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων

mitsotakis tsipras 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα χαρακώματα κυβέρνηση και Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες – Τα «γραμμάτια» του 2019 ανάβουν νέες «φωτιές»

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

James-Talarinko
ΚΟΣΜΟΣ

Το Τέξας «βάφτηκε» μπλε: Με αιχμή την χριστιανική αγάπη και το κόστος ζωής ο Ταλαρίκο «πήρε» το κάστρο των Ρεπουμπλικανών 

Jon-Ossoff
ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Όσοφ: Ποιος είναι ο ανερχόμενος αστέρας των Δημοκρατικών που θυμίζει τον Μπαράκ Ομπάμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για το ακαταδίωκτο που χάρισε σε τραπεζικά στελέχη το 2019

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 16:08
xoriatiko-giannakopoulos-123
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο – Κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων

mitsotakis tsipras 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα χαρακώματα κυβέρνηση και Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες – Τα «γραμμάτια» του 2019 ανάβουν νέες «φωτιές»

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

1 / 3