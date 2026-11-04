Honda Prelude: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το νέο coupe

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Είκοσι πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη γενιά του, το Honda Prelude επιστρέφει σε μια εποχή που τα προσιτά σπορ μοντέλα έχουν συνήθως πέντε πόρτες και οι περισσότερες υβριδικές προτάσεις της αγοράς είναι SUV. Η Honda, πάντως, κράτησε τη συνταγή που έκανε το όνομα Prelude ξεχωριστό. Μακρύ καπό, χαμηλή οροφή, δύο πλαϊνές πόρτες και θέση οδήγησης κοντά στην άσφαλτο.

Η ελληνική πρεμιέρα του νέου Prelude έγινε στην πίστα των Μεγάρων. Η επιλογή της τοποθεσίας είχε ενδιαφέρον, γιατί το πρώτο νούμερο που τραβά την προσοχή στο τεχνικό δελτίο του ιαπωνικού κουπέ είναι μάλλον η κατανάλωση παρά η ιπποδύναμη. Με 184 ίππους από το δίλιτρο υβριδικό του σύστημα και μέση κατανάλωση 5,2 λτ./100 χλμ., το Prelude θα μπορούσε εύκολα να αρκεστεί στον ρόλο ενός κομψού αυτοκινήτου για ταξίδι. Οι μηχανικοί της Honda, όμως, είχαν στη διάθεσή τους και το Civic Type R. Και από εκεί επέλεξαν ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου μοντέλου.

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