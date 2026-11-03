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03.11.2026 14:00

Honda Africa Twin Enduro Sports: Επιστροφή στις ρίζες του Dakar

03.11.2026 14:00
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Η νέα Honda CRF1150L Africa Twin Enduro Sports διευρύνει τη γκάμα για το 2027 με μια έκδοση που συνδέεται πιο άμεσα με τις αγωνιστικές ρίζες του μοντέλου στο Paris–Dakar, συνδυάζοντας κινητήρα 119 ίππων, εξειδικευμένες χωμάτινες αναρτήσεις, αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά και επιλογή χειροκίνητου κιβωτίου ή DCT

Η Honda προσθέτει τρίτο μοντέλο στην οικογένεια Africa Twin, δίπλα στη βασική έκδοση και την Adventure Sports. Η νέα CRF1150L Africa Twin Enduro Sports, που παρουσιάστηκε στην EICMA 2026, δίνει προτεραιότητα στην εκτός δρόμου οδήγηση. Η προσέγγιση αυτή τη φέρνει πιο κοντά στη φιλοσοφία των rally από την οποία προέκυψε η πρώτη Africa Twin, με συγκεκριμένες αλλαγές σε αναρτήσεις, απόσταση από το έδαφος, εργονομία και αμάξωμα.

Η σχεδίαση αντλεί στοιχεία από τις αγωνιστικές μοτοσικλέτες της HRC, ενώ το πιρούνι έχει προδιαγραφές CRF450 Rally. Η Enduro Sports μοιράζεται τις βασικές αναβαθμίσεις κινητήρα, πλαισίου και ηλεκτρονικών με τη νέα Africa Twin, αλλά διαφέρει κατά εννέα κιλά προς τα κάτω από την αντίστοιχη βασική έκδοση.

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