Τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη το εννεάμηνο του 2026 κατέλαβε η Skoda

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Η Skoda ενίσχυσε τις παραδόσεις, τα έσοδα και την κερδοφορία της στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, εδραιώνοντας τη δεύτερη θέση της στην Ευρώπη με 666.798 ταξινομήσεις σύμφωνα με την ACEA.

Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 23,1 δισ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη τα 1,9 δισ. ευρώ. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 8,3%, από 8,0% το προηγούμενο έτος, διατηρώντας τη Skoda ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες μάρκες μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη. Οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ. Στην ευρωπαϊκή αγορά, τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 29,8% των παραδόσεων της μάρκας, έναντι 24,1% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της Skoda, με 178.300 παραδόσεις (+15,9%). Αύξηση καταγράφηκε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (71.700, +8,4%), στην Τσεχία (70.500, +4,2%), στην Πολωνία (50.700, +10,4%) και στη Γαλλία (39.800, +10,0%). Εκτός Ευρώπης, η Ινδία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της μάρκας, ακολουθούμενη από την Τουρκία (32.600, +1,2%). Ανάμεσα στις αγορές με την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη ξεχώρισαν η Αίγυπτος (+48,8%), η Ουγγαρία (+19,4%) και το Βέλγιο (+17,1%).

Οι παγκόσμιες παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων αυξήθηκαν κατά 41,3%, στις 167.400. Μαζί με τα plug-in υβριδικά, έφτασαν τις 203.100 (+34,7%). Τα Elroq και Enyaq κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, φέρνοντας τη Skoda στην πέμπτη θέση μεταξύ των μαρκών. Το Elroq, με 92.200 παραδόσεις παγκοσμίως (+52,7%), ήταν πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη Δανία, στη Γερμανία και στη Σλοβακία, δεύτερο στην Τσεχία, στην Ολλανδία και στην Ελβετία και τρίτο στην Πολωνία και στην Αυστρία. Το Enyaq κατέγραψε 72.700 παραδόσεις (+25,0%), με την πρώτη θέση στην αγορά ηλεκτρικών της Τσεχίας και παρουσία στην πρώτη τριάδα σε Αυστρία, Δανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία.

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