Το Cupra Raval υποψήφιο για το βραβείο Car of the Year 2027

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Το Cupra Raval προκρίθηκε επίσημα στην τελική επτάδα των υποψηφίων για το βραβείο «Car of the Year 2027».

Μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 64 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 25 χώρες επέλεξε το συγκεκριμένο μοντέλο μεταξύ των επτά φιναλίστ.

Το μοντέλο έχει ήδη σημειώσει την πιο επιτυχημένη εμπορική πρεμιέρα στην ιστορία της μάρκας, με περισσότερες από 60.000 παραγγελίες από την παρουσίασή του τον Απρίλιο και πάνω από 20.000 οχήματα να έχουν ήδη παραδοθεί.

Είναι σχεδιασμένο, εξελιγμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη και αποτελεί την κορύφωση του μεγαλύτερου μετασχηματισμού στην ιστορία της εταιρείας.

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