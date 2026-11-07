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07.11.2026 14:18

Καστέλλα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία – Κατέρρευσε μέρος της στέγης (Video)

07.11.2026 14:18
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Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι του Σαββάτου, σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Αγίου Κριεζή στον Πειραιά, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στη 1:15 το μεσημέρι.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, από τον 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Πειραιά, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής, μέρος της στέγης της εγκαταλελειμμένης διπλοκατοικίας έχει υποχωρήσει εξαιτίας του περιστατικού.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο εσωτερικό του κτιρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της, όπως φαίνεται σε βιντεο που εξασφάλισε το piraeuspress.gr.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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