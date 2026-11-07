Επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: «Ζει από θαύμα, μου είπε ότι δεν θέλει να ξαναπάει», λέει η μητέρα του φοιτητή που δέχθηκε μολότοφ (Video)

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«Δεν πρόκειται να επιστρέψω στο πανεπιστήμιο. Αν είναι να κινδυνεύσω να χάσω τη ζωή μου, τότε οι σπουδές περνούν σε δεύτερη μοίρα», ήταν τα λόγια του φοιτητή που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μολότοφ στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου στις 4/11, όπως αποκάλυψε η μητέρα του.

Η γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο γιος της,

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 7/11 στην εκπομπή «Mega Non-Stop» , αναφέρθηκε τόσο στον τραυματισμό του παιδιού της όσο και στην ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά το περιστατικό.

«Καλύτερα είναι. Νοσηλεύτηκε ένα βράδυ για προληπτικούς λόγους γιατί εισέπνευσε καπνό. Δεν κατάλαβαν κάτι. Ήταν στην αίθουσα τα παιδιά και άκουσαν φασαρία. Κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και σηκώθηκαν να φύγουν για να μην είναι μέσα και με το που βγήκαν στον διάδρομο, τους πέτυχαν», ανέφερε αρχικά η μητέρα του τραυματία φοιτητή.

«Ζει από θαύμα. Είπα ότι δεν κάηκε πιο πολύ από θαύμα, όταν είδα το βίντεο. Πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει τη φωτιά. Μετά ποιος πήρε τον πυροσβεστήρα, δεν το θυμάται», τόνισε.

«Κάπως αρχίζει και συνέρχεται. Στην αρχή έλεγε “δεν ξαναπάω πανεπιστήμιο. Αν είναι να χάσω τη ζωή μου, να μου λείπουν οι ‘σπουδές”. Έφτασε να το πει αυτό», αποκάλυψε η γυναίκα.

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