Νίκαια: 36χρονος πυροβολούσε με καραμπίνα και σημάδεψε αστυνομικούς – Οπλοστάσιο και κάνναβη στο σπίτι του

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Στη σύλληψη ενός 36χρονου στη Νίκαια, ο οποίος πυροβολούσε άσκοπα με καραμπίνα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον αστυνομικών, προχώρησε η ΕΛΑΣ. Κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν όπλα, πυρομαχικά, αιχμηρά αντικείμενα και σχεδόν ένα κιλό κάνναβης.

Νίκαια: Πώς έγινε η σύλληψη του 36χρονου

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς στην περιοχή της Νίκαιας.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, και κατά την έρευνα εντόπισαν πέντε κάλυκες. Λίγη ώρα αργότερα, εντόπισαν τον 36χρονο να κρατά καραμπίνα.

Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει, στρέφοντας ταυτόχρονα το όπλο προς το μέρος τους.

Παρά την έντονη αντίσταση που προέβαλε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Στην καραμπίνα που κατασχέθηκε υπήρχαν έξι φυσίγγια και ακόμη ένα στη θαλάμη, ενώ στην κατοχή του 36χρονου βρέθηκαν ένα επιπλέον φυσίγγιο και ένας σουγιάς.

Οπλοστάσιο στη Νίκαια: Καραμπίνες, περίστροφο και 999 γραμμάρια κάνναβης

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντος, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ακόμη πέντε καραμπίνες, ένα περίστροφο με φυσίγγιο και 78 φυσίγγια.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν επίσης 999 γραμμάρια κάνναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Τα ευρήματα περιλάμβαναν ακόμη μεγάλο αριθμό όπλων και αιχμηρών αντικειμένων, όπως αναδιπλούμενους σουγιάδες, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα, τρία βέλη και ξίφη.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 36χρονου

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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