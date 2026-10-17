Γαλλία: Ποιοι και γιατί χάκαραν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ – Τα σενάρια για την παράξενη κυβερνοεπίθεση, η Ρωσία και το Ιράν

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Σενάρια πολιτικής δολιοφθοράς, με πιθανή εμπλοκή κρατικά υποστηριζόμενων χάκερ, εξετάζουν μεταξύ άλλων οι γαλλικές αρχές για την πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έπληξε έως και 700 σούπερ μάρκετ στη Γαλλία.

Οι δράστες φέρονται να παραβίασαν τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου ψυγείων και καταψυκτών, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία ακόμη και στους 80 βαθμούς Κελσίου και προκαλώντας την καταστροφή τεράστιων ποσοτήτων τροφίμων, σύμφωνα με τον Guardian.

Η επίθεση εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, και επηρέασε μεγάλες αλυσίδες, όπως οι Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc και Monoprix, αλλά και μικρότερα ανεξάρτητα καταστήματα. Οι χάκερ φέρονται να άλλαξαν εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας σε χιλιάδες συσκευές, μετατρέποντας ψυκτικούς θαλάμους σε εστίες καταστροφής για τα ευπαθή προϊόντα.

Σε ορισμένα καταστήματα, μάλιστα, εκδηλώθηκαν φωτιές, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα συστήματα πυρόσβεσης και να προκληθούν πρόσθετες ζημιές από το νερό. Το οικονομικό κόστος δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλειες που μπορεί να φτάσουν τις δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

«Ήταν καταστροφή»: Τόνοι τροφίμων κατέληξαν στα σκουπίδια

Το μέγεθος της καταστροφής έγινε αντιληπτό νωρίς το πρωί, όταν οι εργαζόμενοι έφτασαν στα καταστήματα για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Ανοίγοντας τους καταψύκτες, αντί για τον αναμενόμενο παγωμένο αέρα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμότητα που θύμιζε φούρνο.

Σε μεγάλο κατάστημα της Intermarché στο Ισί-λε-Μουλινό, στα νοτιοδυτικά προάστια του Παρισιού, η θερμοκρασία έφτασε τους 62 βαθμούς Κελσίου. Το προσωπικό αναγκάστηκε να πετάξει τεράστιες ποσότητες τροφίμων και να εργαστεί μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας, προκειμένου να παραγγείλει νέα προϊόντα και να αποκαταστήσει τη λειτουργία του καταστήματος.

«Ήταν καταστροφή. Όλα έπρεπε να πεταχτούν. Ήταν τεράστια σπατάλη», ανέφερε εργαζόμενος, περιγράφοντας το μέγεθος της απώλειας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Coopérative U, Ντομινίκ Σελσέρ, δήλωσε ότι η επίθεση έπληξε 80 από τα περίπου 2.000 καταστήματα της αλυσίδας, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πρωτοφανές, απρόσμενο και εξαιρετικά σοβαρό».

Τα σενάρια για τους δράστες – Στο μικροσκόπιο Ρωσία και Ιράν

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η εισαγγελία του Παρισιού, καθώς η επίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει γαλλικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Μέχρι στιγμής, καμία ομάδα ή άτομο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ο Ζερόμ Μπιλουά, εταίρος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Wavestone, εκτιμά ότι η επίθεση ενδέχεται να έχει χαρακτήρα πολιτικής δολιοφθοράς. Όπως ανέφερε, εξετάζονται δύο βασικά ενδεχόμενα: είτε πρόκειται για νεαρούς χάκερ ή ακτιβιστές που ήθελαν να επιδείξουν τις δυνατότητές τους είτε για μια οργανωμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης με πιθανή κρατική εμπλοκή.

«Το πιθανότερο σενάριο είναι μια επίθεση αποσταθεροποίησης, σχεδιασμένη να δημιουργήσει στους πολίτες την αίσθηση ότι δεν είναι ασφαλείς, ότι η κυβέρνηση χάνει τον έλεγχο και, τελικά, να καλλιεργήσει τον φόβο», υποστήριξε και αναφέρθηκε στη Ρωσία και το Ιράν ως χώρες που έχουν συνδεθεί με πρακτικές κυβερνοεπιχειρήσεων αυτού του τύπου.

Ωστόσο, μέχρι να προκύψουν συγκεκριμένα ευρήματα από την έρευνα, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Πώς παραβιάστηκαν τα συστήματα ψύξης

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι ψηφιακοί ελεγκτές που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ψυγείων και των καταψυκτών. Μεγάλο μέρος του εξοπλισμού στα σούπερ μάρκετ είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ώστε να επιτρέπονται η εξ αποστάσεως συντήρηση και η αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Η ίδια συνδεσιμότητα, όμως, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά κενά ασφαλείας όταν τα συστήματα δεν προστατεύονται επαρκώς.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι δράστες ενδέχεται να απενεργοποίησαν τους συναγερμούς πριν αλλάξουν τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας ή να παρέτειναν για ώρες τον κύκλο απόψυξης, εμποδίζοντας την έγκαιρη ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων.

Η δανέζικη εταιρεία Danfoss ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει κενά ασφαλείας από την προηγούμενη χρονιά και είχε συστήσει στους πελάτες της να εγκαταστήσουν ενημερώσεις ή να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα που δεν υποστηρίζονταν πλέον. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι μονάδες που επηρεάστηκαν λειτουργούσαν με παρωχημένο λογισμικό.

Η ειδικός κυβερνοασφάλειας Μάρτα Ριμπτσίνσκα επισήμανε ότι ορισμένες συσκευές δεν είχαν λάβει τις απαραίτητες ενημερώσεις, ενώ άλλες φέρεται να χρησιμοποιούσαν ακόμη τους προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης. Την ίδια ώρα, η γαλλική Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας (ANSSI) επιβεβαίωσε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν και σούπερ μάρκετ που χρησιμοποιούσαν ελεγκτές άλλων δύο κατασκευαστών.

Η πανομοιότυπη επίθεση στις ΗΠΑ – Στο επίκεντρο η κυβερνοασφάλεια

Το περιστατικό στη Γαλλία θυμίζει αντίστοιχη επίθεση που σημειώθηκε, τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, όταν ψυγεία και καταψύκτες σε περίπου 12 στρατιωτικά καταστήματα τροφίμων τέθηκαν απρογραμμάτιστα σε λειτουργία απόψυξης, προκαλώντας σημαντικές απώλειες προϊόντων.

Τα τελευταία τρία χρόνια η Γαλλία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν το σύστημα υγείας, τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης France Travail, την Εθνική Υπηρεσία Έκδοσης Ταυτοτήτων (ANTS) και μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το καλοκαίρι, μάλιστα, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχασε προσωπικά και φορολογικά δεδομένα 678.000 φορολογουμένων.

Ο Μπιλουά εκτιμά ότι η χώρα έχει καθυστερήσει να ενισχύσει την κυβερνοασφάλειά της, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής Πράξης για την Κυβερνοανθεκτικότητα (Cyber Resilience Act), η οποία θεσπίστηκε το 2024 και προβλέπει απαιτήσεις ασφαλείας για τις συνδεδεμένες συσκευές.

Ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Το συνολικό κόστος της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Intermarché, Τιερί Κοτιγιάρ, εκτίμησε ότι οι απώλειες ενδέχεται να ανέλθουν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Οι αλυσίδες θεωρούν, παράλληλα, δύσκολη την πλήρη αποζημίωσή τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο πρόεδρος της Coopérative U διευκρίνισε ότι η αλυσίδα δεν είναι πελάτης της Danfoss, στρέφοντας την προσοχή και στις εταιρείες που αναλαμβάνουν τη συντήρηση των ψυκτικών συστημάτων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διερεύνηση της ευθύνης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν κρίκους: τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, τους υπεργολάβους συντήρησης και τους κατασκευαστές λογισμικού.

Η ταυτοποίηση των δραστών ενδέχεται να χρειαστεί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, καθώς οι πιο έμπειροι χάκερ μπορούν να αποκρύπτουν τα ψηφιακά ίχνη τους. Μέχρι τότε, η επίθεση αναδεικνύει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο ότι τα κενά στην κυβερνοασφάλεια δεν απειλούν μόνο δεδομένα και ηλεκτρονικά συστήματα: μπορούν να προκαλέσουν φυσικές ζημιές, να διαταράξουν την τροφοδοσία καταστημάτων και να οδηγήσουν σε τεράστια σπατάλη τροφίμων.

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