Η Google έριξε άκυρο στον Τραμπ – Απέρριψε την ιδέα του να πάρει ωκεανός το όνομά του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες σε υποστηρικτές του για την προσπάθειά του να λάβει ένας ωκεανός το όνομά του και για την άρνηση της Google να υλοποιήσει αυτή την ιδέα.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην Τζόρτζια, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε προτείνει σε εκπροσώπους του διαδικτυακού κολοσσού να μετονομαστεί σε «Ωκεανό Τραμπ» ο Ατλαντικός ή ο Ειρηνικός. Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, οι εκπρόσωποι τού απάντησαν αγανακτισμένα: «Φτάνει, αρκετά. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο».

Ο Τραμπ είχε ήδη μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» με εκτελεστικό διάταγμα το 2025, ενώ ακολούθησε η Λίμνη Οντάριο στα καναδικά σύνορα, την οποία μετονόμασε σε «Λίμνη της Αμερικής» φέτος τον Αύγουστο. Η Google Maps υιοθέτησε και τις δύο αλλαγές για τους χρήστες στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε σε υποστηρικτές του ότι έστειλε στην Google έναν χάρτη με την ονομασία «Ωκεανός Τραμπ», αλλά εκπρόσωποι της εταιρίας απέρριψαν την ιδέα του.

«Κύριε, κοιτάξτε, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οι ωκεανοί είναι διαφορετικοί. Οι ωκεανοί καλύπτουν πολλές, πολλές χώρες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε», του είπαν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι απλά αστειευόταν -αυτή τη φορά- αλλά πρόσθεσε ότι δεν ήταν και η χειρότερή του ιδέα. Το γερμανικό πρακτορείο dpa επισημαίνει ότι δεν είναι άμεσα σαφές εάν πράγματι έγινε αυτή η συνομιλία με την Google.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι διεκδικούν την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα μετά την Γκιλφόιλ – Τα ονόματα και ο ρόλος των ενδιάμεσων εκλογών

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν περισσότερα χρήματα από τους Ρεπουμπλικάνους, παρά τα εκατομμύρια του Μασκ

Τραγωδία στη Βρετανία: 14χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από παρακολούθηση βίντεο αυτοκτονίας στο TikTok