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09.11.2026 18:29

O Γκόρντον Ράμσεϊ έγινε 60 και το γιόρτασε με φωτογραφία στο Instagram χωρίς… μπλούζα

09.11.2026 18:29
gordon ramsey 60 – new

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Τα 60ά του γενέθλια γιόρτασε ο Γκόρντον Ράμσεϊ και είπε να το γιορτάσει κάπως πιο… αποκαλυπτικά.

Ο διάσημος σεφ πόσταρε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα αθλητικό σορτς.

Ο Ράμσεϊ επέλεξε να δείξει τη γυμνασμένη του σιλουέτα, μία ημέρα αφότου συμπλήρωσε τα 60 του χρόνια, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ευχαριστώντας παράλληλα τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για τις ευχές που δέχτηκε.

«Σας ευχαριστώ όλους για τις απίστευτες ευχές για τα γενέθλιά μου! Δεύτερη μέρα στα 60… Πάμε δυνατά!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.



Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν και η γνωστή σεφ Κάρλα Χολ, η οποία θα εμφανιστεί μαζί του στον δεύτερο κύκλο της εκπομπής «Next Level Baker» του Fox. «Δώσ’ τα όλα στα 60 σου!», έγραψε με χιούμορ, συνοδεύοντας το σχόλιό της με emoji φωτιά.

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