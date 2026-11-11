Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ζημιές άνω των 200 δισ. δολαρίων στις χώρες του Κόλπου – Εκτιμήσεις για 790 δισ. έως το 2030

Takeaways by to pontiki AI Οι τρέχουσες υλικές ζημιές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ξεπερνούν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, πλήττοντας κυρίως ενεργειακές υποδομές σε χώρες που εξαρτώνται από το Στενό του Ορμούζ.

Η έκθεση της Allianz Trade προβλέπει ότι το συνολικό οικονομικό κόστος της σύγκρουσης για τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα ανέλθει σε 790 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Οι κυβερνήσεις της περιοχής αναμένεται να αυξήσουν τις δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο σημαντικής αύξησης του εθνικού χρέους.

Ο πόλεμος έχει επηρεάσει αρνητικά τους ρυθμούς ανάπτυξης στον τουρισμό και τον κλάδο των ακινήτων, ενώ περιορίζει τη δυνατότητα υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Παρά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας κατά 3,3%, ο πετρελαϊκός κολοσσός Aramco ανακοίνωσε αύξηση της κερδοφορίας του κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

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Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις χώρες του Κόλπου είναι ήδη τεράστιες, με τις υλικές ζημιές να ξεπερνούν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ). Σύμφωνα με έκθεση της Allianz Trade, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι συνολικές οικονομικές απώλειες ενδέχεται να πλησιάσουν τα 790 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές

Η σύγκρουση ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ και πραγματοποιώντας πλήγματα κατά γειτονικών χωρών που διατηρούν συμμαχικές σχέσεις με την Ουάσινγκτον, κυρίως στην περιοχή του Κόλπου.

Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και μη στρατιωτικές υποδομές στην περιοχή υπέστησαν ζημιές, ιδιαίτερα μετά τον Ιούλιο, όταν οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης ενεπλάκησαν στον πόλεμο.

Έκτοτε, οι Χούθι ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά πλήγματα με τη γειτονική Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται επικεφαλής στρατιωτικού συνασπισμού που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης.

Οι αντάρτες αναλαμβάνουν συχνά την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση της Allianz Trade, οι μεγαλύτερες υλικές καταστροφές καταγράφονται στις οικονομίες που εξαρτώνται από τη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Οι υλικές ζημιές σε όλη την περιοχή εκτιμώνται σε λίγο πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια, εστιαζόμενες κυρίως στις οικονομίες που εξαρτώνται από το Στενό του Ορμούζ, ιδιαίτερα στο επίπεδο των ενεργειακών υποδομών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Περισσότερες από 80 ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, κυρίως στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Από αυτές, περίπου το ένα τρίτο έχει υποστεί «σοβαρές ζημιές».

Η ανάλυση καλύπτει και τις έξι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου: τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Στα 790 δισ. δολάρια το συνολικό οικονομικό κόστος έως το 2030

Πέρα από τις καταστροφές στις ενεργειακές υποδομές, ο πόλεμος έχει επηρεάσει τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έκθεσης, οι δύο αυτοί κλάδοι αναμένεται να παρουσιάσουν βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η Allianz Trade προβλέπει ότι το συνολικό κόστος της σύγκρουσης για τις χώρες του Κόλπου θα ανέλθει σε 790 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε σωρευτικό έλλειμμα οικονομικής παραγωγής ίσο με το 5,9% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με την αναπτυξιακή πορεία που προβλεπόταν πριν από τον πόλεμο.

Όπως διευκρινίζει η έκθεση, η εκτίμηση αφορά τις σωρευτικές απώλειες οικονομικής παραγωγής κατά την περίοδο 2026-2030. Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ της παραγωγής που θα μπορούσε να επιτύχει η περιοχή εάν συνεχιζόταν η προπολεμική αναπτυξιακή τάση και εκείνης που αναμένεται πλέον να καταγραφεί.

Αυξημένες αμυντικές δαπάνες και κίνδυνος εκτίναξης του χρέους

Η αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου εκτιμάται ότι θα απαιτήσει σημαντική αύξηση των κρατικών δαπανών στις χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με την Allianz Trade, οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί «να αυξήσουν τις εθνικές δαπάνες, με τις κυβερνητικές προτεραιότητες να απομακρύνονται από τα μεγάλα έργα για να επικεντρωθούν στην ανθεκτικότητα και τα ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια».

Η έκθεση προειδοποιεί παράλληλα για τον κίνδυνο εκρηκτικής αύξησης του χρέους των συγκεκριμένων κρατών.

Οι συνολικές εθνικές δαπάνες για υποδομές και άμυνα προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 380 και 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030.

Σαουδική Αραβία: Πρόβλεψη για ύφεση παρά την άνοδο των κερδών της Aramco

Ιδιαίτερη είναι η επίδραση του πολέμου στη Σαουδική Αραβία, μία από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 3,3%.

Ωστόσο, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση και τους περιορισμούς στην πρόσβαση στο Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, εξαιτίας των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι, ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός Aramco ανακοίνωσε αύξηση της κερδοφορίας του.

Συγκεκριμένα, στις αρχές Νοεμβρίου η εταιρεία γνωστοποίησε ότι τα καθαρά κέρδη της κατά το τρίτο τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 34,6%.

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