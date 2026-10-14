Ρεζερβέ από το «Σόι σου» τα ρετιρέ της τηλεθέασης και την Τρίτη (13/10)

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Με τα επεισόδια σειρών στην κορυφαία τριάδα επαναλήφθηκε σε επίπεδο καναλιών το μοτίβο της Δευτέρας. Βέβαια στις δύο πρώτες θέσεις δεν άλλαξε κάτι- όπως και τη Δευτέρα- εκεί ήταν τα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» που παίζεται στον Alpha, ενώ στην τρίτη βαθμίδα χθες πλασαρίστηκε το επεισόδιο της σειράς «Κρίνο κι αγκάθι».

Τη Δευτέρα στην ίδια θέση ήταν το «Ντέρτι». Το οποίο («Ντέρτι») χθες υποχώρησε στην ένατη θέση. Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» προωθήθηκε δύο θέσεις πιο πάνω από εκείνη που ήταν την Δευτέρα όμως η επίδοση της ήταν χαμηλότερη της προχθεσινής.

Στη μέση της 10αδας με τα καλύτερα ήταν οι «Μπλε ώρες» με επίδοση ίδια μεν με εκείνη της δραματικής σειράς του Alpha αλλά η διαφορά στην κατάταξη κρίθηκε στα δεύτερα δεκαδικά.

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