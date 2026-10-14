Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ας μιλήσουμε για μουσική»

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απέφυγε να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προτιμώντας να στρέψει τη συζήτηση… στη μουσική.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για την Κωνσταντινούπολη, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!», με τους δημοσιογράφους να του ζητούν ένα σχόλιο για την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου.

Η απάντηση του Αργυρού για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παρακολουθήσει επαρκώς την υπόθεση ώστε να εκφράσει άποψη, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενημερωθεί για όσα έχουν συμβεί.

«Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω. Σας ευχαριστώ, αν θες να πούμε κάτι για μουσική είμαι εδώ για σένα», δήλωσε.

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