Simu Liu – Allison Hsu: Οι πρώτες εικόνες από τον παραμυθένιο γάμο τους σε κάστρο της Προβηγκίας

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Ο Σίμου Λίου (Simu Liu) και η Άλισον Χσου (Allison Hsu) μοιράστηκαν λεπτομέρειες από τον παραμυθένιο γάμο τους στη Γαλλία.

Ο σταρ των ταινιών της Marvel και η αντιπρόεδρος ψηφιακού μάρκετινγκ της Interscope Records παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο της 3ης Οκτωβρίου, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια σχέσης και μίλησαν για την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους, στο περιοδικό Vogue.

«Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι πόσο τέλεια ήταν όλα», είπε ο διάσημος ηθοποιός για τη γαμήλια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στο Château d’Estoublon, ένα επιβλητικό κάστρο του 17ου αιώνα στην Προβηγκία.

«Οι φίλοι και οι καλεσμένοι μας ήταν πανέμορφοι, αλλά τη στιγμή που η ‘Αλισον εμφανίστηκε στην αρχή του διαδρόμου το συναίσθημα με κατέκλυσε καθώς κοίταζα τον άνθρωπο της ζωής μου», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Μάιο με φόντο τον Πύργο του ‘Αιφελ. Σύμφωνα με το People γνωρίστηκαν την 4η Ιουλίου του 2022 σε ένα μπάρμπεκιου κοινών φίλων.

«Από τη στιγμή που είδαμε το Carrières des Lumières και το Château d’Estoublon στην αρχική μας έρευνα, ξέραμε ότι η νότια Γαλλία θα ήταν η ιδανική τοποθεσία για τη γιορτή των ονείρων μας», ανέφερε η ‘Αλισον η οποία επέλεξε ένα νυφικό του οίκου Nicole + Felicia που ιδρύθηκε από τις αδελφές Νικόλ και Φελίσα Τσανγκ (Nicole & Felicia Chang) με καταγωγή από την Ταϊβάν, μια συμβολική κίνηση καθώς οι γονείς της γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί.

«Ήταν ο τέλειος τρόπος για να τιμήσω την οικογένειά μου. Οι γονείς και η αδελφή μου συγκινήθηκαν όταν τους αποκάλυψα την ιστορία του φορέματος», υπογράμμισε.

Ο Λίου τίμησε επίσης τις ρίζες του φορώντας ένα κοστούμι του οίκου Garrison Bespoke που έχει ιδρυθεί από Ασιατο-Καναδούς, το οποίο συνδύασε με ένα από τα αγαπημένα του σακάκια Versace.

Πριν από την τελετή, ο καιρός ήταν βροχερός ανά διαστήματα. Ωστόσο, μόλις ξεκίνησε το μυστήριο, ο ουρανός καθάρισε και πλημμύρισε φως, με τον δημοφιλή ηθοποιό να θεωρεί τη στιγμή σχεδόν σημαδιακή.

«Η βροχή ακριβώς πριν από την τελετή ήταν η στιγμή που πείστηκα περισσότερο από ποτέ ότι υπάρχει κάτι ανώτερο, πέρα από τη δική μας λογική», σημείωσε ο ηθοποιός ενώ συμπλήρωσε ότι ο παππούς και η γιαγιά του, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή λόγω COVID το 2021, βρίσκονταν έντονα στη σκέψη του εκείνες τις ημέρες. Μοιράστηκε ότι νιώθει πάντα «βαθιά συνδεδεμένος» μαζί τους, καθώς ήταν εκείνοι που τον μεγάλωσαν στην Κίνα μέχρι τα τεσσεράμισι χρόνια του.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Γούντι Χάρελσον (Woody Harrelson), συμπρωταγωνιστής του Λίου στην ταινία «Last Breath», διάβασε τη γαμήλια ευχή «Blessing of the Hands» του Αιδεσιμότατου Ντάνιελ Χάρις (Daniel Harris) ενώ στη δεξίωση, η τραγουδίστρια και φίλη του ζευγαριού Ρενέ Ραπ (Reneé Rapp) ερμήνευσε το «At Last» της Ετα Τζέιμς (Etta James) για τον πρώτο τους χορό.

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