Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μου είχε πει ο ψυχίατρος να πω τα καλά μου και δεν είχα να πω τίποτα – Την αποτυχία τη φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς που ήρθε

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Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την ψυχική του υγεία αλλά και το πόσο τον βοήθησε η ψυχοθεραπεία μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Studio στις 3», εξήγησε πως η συναισθηματική επιβάρυνση που αντιμετώπιζε τον έκανε να αντιληφθεί ότι χρειαζόταν βοήθεια, την οποία τελικά αποφάσισε να αναζητήσει.

«Μετά την ψυχοθεραπεία πολλών ετών και μετά από πολλά ψυχοφάρμακα που πήρα, ήταν μια χαρά η αυτοκριτική. Ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένος και πήγα σε ψυχίατρο και μου έδωσε αγωγή και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Υπάρχει κόσμος που ζει μια ζωή στην κατάθλιψη και δεν το ξέρει ή φοβάται να πάει σε έναν γιατρό. Πονούσε η ψυχή μου, πού να πάω, στον οδοντίατρο;».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε στην πίεση που αισθανόταν, ιδιαίτερα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, να κερδίζει τη θετική γνώμη όλων.

Όπως περιέγραψε, μέσα από τις συζητήσεις με τον ψυχίατρό του συνειδητοποίησε ότι δυσκολευόταν να αναγνωρίσει ακόμη και τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς του, καθώς είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τις ικανότητες και τα προτερήματά του ως κάτι αυτονόητο.

«Όταν ξεκινάς σε αυτή τη δουλειά θέλεις να αρέσεις σε όλους. Όταν ακούς κάτι άσχημο, λες ότι δεν είναι δυνατόν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται να αρέσεις. Μου είχε πει ο ψυχίατρος να του πω τα καλά μου και δεν είχα να του πω τίποτα. Όταν άρχισε να μου αναλύει αυτά που έχω εγώ δεδομένα, κατάλαβα ότι υποτιμούσα πολύ τον εαυτό μου».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις επαγγελματικές και προσωπικές αποτυχίες, επισημαίνοντας ότι, αν και παλαιότερα τις φοβόταν, σήμερα αναγνωρίζει πως μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για εξέλιξη και επαναπροσδιορισμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής ευθύνης, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα, αρκεί κάποιος να μην αναζητά αποκλειστικά στους άλλους τις αιτίες για όσα δεν εξελίχθηκαν όπως επιθυμούσε.

«Βρίσκοντας πράγματα, αυτό που είπα είναι ότι είναι καλό που προσπάθησα. Την αποτυχία τη φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς που ήρθε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο και σε κάνει και ανανεώνεσαι. Σου δείχνει τον δρόμο της ταπεινότητας, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Μη σε πιάσει και αρχίζεις και ρίχνεις την ήττα σε όλους τους άλλους παράγοντες, εκτός από εσένα».

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