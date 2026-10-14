search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 13:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 11:31

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μου είχε πει ο ψυχίατρος να πω τα καλά μου και δεν είχα να πω τίποτα – Την αποτυχία τη φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς που ήρθε

14.10.2026 11:31
arnaoutoglou-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την ψυχική του υγεία αλλά και το πόσο τον βοήθησε η ψυχοθεραπεία μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Studio στις 3», εξήγησε πως η συναισθηματική επιβάρυνση που αντιμετώπιζε τον έκανε να αντιληφθεί ότι χρειαζόταν βοήθεια, την οποία τελικά αποφάσισε να αναζητήσει.

«Μετά την ψυχοθεραπεία πολλών ετών και μετά από πολλά ψυχοφάρμακα που πήρα, ήταν μια χαρά η αυτοκριτική. Ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένος και πήγα σε ψυχίατρο και μου έδωσε αγωγή και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Υπάρχει κόσμος που ζει μια ζωή στην κατάθλιψη και δεν το ξέρει ή φοβάται να πάει σε έναν γιατρό. Πονούσε η ψυχή μου, πού να πάω, στον οδοντίατρο;».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε στην πίεση που αισθανόταν, ιδιαίτερα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, να κερδίζει τη θετική γνώμη όλων.

Όπως περιέγραψε, μέσα από τις συζητήσεις με τον ψυχίατρό του συνειδητοποίησε ότι δυσκολευόταν να αναγνωρίσει ακόμη και τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς του, καθώς είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τις ικανότητες και τα προτερήματά του ως κάτι αυτονόητο.

«Όταν ξεκινάς σε αυτή τη δουλειά θέλεις να αρέσεις σε όλους. Όταν ακούς κάτι άσχημο, λες ότι δεν είναι δυνατόν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται να αρέσεις. Μου είχε πει ο ψυχίατρος να του πω τα καλά μου και δεν είχα να του πω τίποτα. Όταν άρχισε να μου αναλύει αυτά που έχω εγώ δεδομένα, κατάλαβα ότι υποτιμούσα πολύ τον εαυτό μου».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις επαγγελματικές και προσωπικές αποτυχίες, επισημαίνοντας ότι, αν και παλαιότερα τις φοβόταν, σήμερα αναγνωρίζει πως μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για εξέλιξη και επαναπροσδιορισμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής ευθύνης, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα, αρκεί κάποιος να μην αναζητά αποκλειστικά στους άλλους τις αιτίες για όσα δεν εξελίχθηκαν όπως επιθυμούσε.

«Βρίσκοντας πράγματα, αυτό που είπα είναι ότι είναι καλό που προσπάθησα. Την αποτυχία τη φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς που ήρθε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο και σε κάνει και ανανεώνεσαι. Σου δείχνει τον δρόμο της ταπεινότητας, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Μη σε πιάσει και αρχίζεις και ρίχνεις την ήττα σε όλους τους άλλους παράγοντες, εκτός από εσένα».

Διαβάστε επίσης:

Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Την ερωτεύτηκα επειδή γέλαγε, εγώ ήμουν μαγκούφης και στριμμένος

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας» – Η νέα συγκινητική ανάρτηση

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη – Δεν θα γίνει φέτος το YFSF, πάμε για του χρόνου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xouthis 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις Χούθι σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco και στο αεροδρόμιο του Ριάντ

POSTER
ADVERTORIAL

«The Future» (Το Μέλλον): Ένα MusiCoMedia show του Γιώργου Πατεράκη & της χορωδίας String Theory | Στον πολυχώρο τέχνης Baumstrasse

sxoleio-parathyro
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Παράθυρο καταπλάκωσε μαθητή μέσα στην τάξη στο Νεοχώρι – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

F-35-NEW-12345
ΚΟΣΜΟΣ

F-35: Νέα αισιοδοξία στην Άγκυρα ότι θα παραλάβει τα έξι μαχητικά 5ης γενιάς από τις ΗΠΑ

eydap_new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Νέος χάρτης στην ύδρευση με 68 απορροφήσεις, μεγάλες επενδύσεις και έργα κατά της λειψυδρίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 13:37
xouthis 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις Χούθι σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco και στο αεροδρόμιο του Ριάντ

POSTER
ADVERTORIAL

«The Future» (Το Μέλλον): Ένα MusiCoMedia show του Γιώργου Πατεράκη & της χορωδίας String Theory | Στον πολυχώρο τέχνης Baumstrasse

sxoleio-parathyro
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Παράθυρο καταπλάκωσε μαθητή μέσα στην τάξη στο Νεοχώρι – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

1 / 3