Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη – Δεν θα γίνει φέτος το YFSF, πάμε για του χρόνου»

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Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν είναι καθόλου ερωτευμένη

Η ηθοποιός μίλησε για το κομμάτι των σχέσεων και της συντροφικότητας, δηλώνοντας στην κάμερα του «Happy Day» πως αν και ο έρωτας έχει την ιδιότητα της ανανέωσης, δεν ανήκει στις προτεραιότητές της.

Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε στην εκπομπή που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: «Ο έρωτας παίζει ρόλο στο να νιώθεις ωραία, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη, αν θες να ρωτήσεις αυτό. Καθόλου. Και δεν το έχω και στα άμεσα σχέδιά μου».

Στη συνέχεια, μιλώντας για το μέλλον του «Your Face Sounds Familiar», αποκάλυψε: «Δεν θα γίνει φέτος το YFSF. Είναι αποφασισμένο. Οπότε πάμε για του χρόνου. Θα είναι η ίδια σύνθεση στην κριτική επιτροπή. Τώρα ξέρεις, πολλά πράγματα αλλάζουν στην πορεία, αλλά νομίζω ναι. Αν όλα πάνε καλά».

«Δεν θα μπορούσα να επιλέξω ανάμεσα στο τραγούδι και την υποκριτική, αλλά εντάξει, αν έπρεπε να επιλέξω και δεν ήταν θέμα ζωής και θανάτου, ναι, σίγουρα θα επέλεγα την υποκριτική. Αυτές τις μέρες δεν έχω καθόλου χρόνο. Η μέρα μου σήμερα ήταν τρελή… Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλήθεια. Θα ήθελα να με πολλαπλασιάσω», είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

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