search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 11:28
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 09:59

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη – Δεν θα γίνει φέτος το YFSF, πάμε για του χρόνου»

14.10.2026 09:59
papoutsaki-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν είναι καθόλου ερωτευμένη

Η ηθοποιός μίλησε για το κομμάτι των σχέσεων και της συντροφικότητας, δηλώνοντας στην κάμερα του «Happy Day» πως αν και ο έρωτας έχει την ιδιότητα της ανανέωσης, δεν ανήκει στις προτεραιότητές της.

Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε στην εκπομπή που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: «Ο έρωτας παίζει ρόλο στο να νιώθεις ωραία, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη, αν θες να ρωτήσεις αυτό. Καθόλου. Και δεν το έχω και στα άμεσα σχέδιά μου».

Στη συνέχεια, μιλώντας για το μέλλον του «Your Face Sounds Familiar», αποκάλυψε: «Δεν θα γίνει φέτος το YFSF. Είναι αποφασισμένο. Οπότε πάμε για του χρόνου. Θα είναι η ίδια σύνθεση στην κριτική επιτροπή. Τώρα ξέρεις, πολλά πράγματα αλλάζουν στην πορεία, αλλά νομίζω ναι. Αν όλα πάνε καλά».

«Δεν θα μπορούσα να επιλέξω ανάμεσα στο τραγούδι και την υποκριτική, αλλά εντάξει, αν έπρεπε να επιλέξω και δεν ήταν θέμα ζωής και θανάτου, ναι, σίγουρα θα επέλεγα την υποκριτική. Αυτές τις μέρες δεν έχω καθόλου χρόνο. Η μέρα μου σήμερα ήταν τρελή… Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλήθεια. Θα ήθελα να με πολλαπλασιάσω», είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης:

Ζαχαράτος: Η συγκίνηση on air για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Eίπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”»

Αθερίδης: Το πόσο σκληρό είναι το ότι η Γάκα μπήκε σε κελί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε – Με μισούν γιατί είχα προβλέψει ακριβώς τι θα κάνει ο Τσίπρας

RJ Mitte: Η τελευταία συνέντευξη λίγες μέρες πριν την αυτοκτονία του – «Ζω τη ζωή στο έπακρο – Κάθε όνειρο μπορεί να γίνει και εφιάλτης…»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
haley-lu-richardson_1410_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Miami Vice ’85»: Η Haley Lu Richardson εντάχθηκε στο cast του πολυσυζητημένου reboot

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για νέα επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ

channel4_new
MEDIA

Channel 4: Έτοιμο να λανσάρει την «The Guest List», την πρώτη microdrama σειρά του

kakokairia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός, στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια – Προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο, «ήχησε» το 112 (videos/photos)

Zografou
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου τον Σεπτέμβριο – Οπαδικά κίνητρα πίσω από την πράξη, χτύπησαν λάθος στόχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

anazsximatismos_ypoyrgiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Ακρίβεια και ενέργεια πιέζουν τη ΝΔ προς το κρίσιμο 25% - Έκπληξη με το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 11:28
haley-lu-richardson_1410_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Miami Vice ’85»: Η Haley Lu Richardson εντάχθηκε στο cast του πολυσυζητημένου reboot

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για νέα επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ

channel4_new
MEDIA

Channel 4: Έτοιμο να λανσάρει την «The Guest List», την πρώτη microdrama σειρά του

1 / 3