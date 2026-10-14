search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 11:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 09:28

Ζαχαράτος: Η συγκίνηση on air για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Eίπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”»

14.10.2026 09:28
zaxaratos_mazonakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος για την απώλεια του τραγουδιστή, με τον οποίο διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «The 2night show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος είπε αρχικά: «Θέλω να στείλω την αγάπη μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε πάντα».

Ο Τάκης Ζαχαράτος συμπλήρωσε: «Εύχομαι όλη αυτή την αγάπη που παίρνει αυτή τη στιγμή από τον κόσμο, αν δεν την είχε συνειδητοποιήσει όσο ζούσε, εύχομαι να την παίρνει. Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”».

Σε άλλο σημείο μίλησε για τη φιλική σχέση που είχε με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή τον οποίο γνώριζε από τα πρώτα του βήματα λέγοντας ότι δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που έχει συμβεί.

«Ήρθε στο κομμωτήριο και μου είπε κάνε μου την Αλίκη, γίναμε πολύ φίλοι, γνωρίστηκαν οι οικογένειές μας. Γιατί η Πάτρα με τη Νίκαια μοιάζουν τα σπίτια είναι ανοιχτά, θα πούμε τα μπινελίκια μας και τα αστεία μας».

«Έχω την ανάμνηση ενός ανθρώπου με απίστευτο χιούμορ και με τεράστιο ταλέντο να είναι μάνατζερ του εαυτού του. θα μπορούσε να είναι συγκλονιστικός ηθοποιός» κατέληξε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Διαβάστε επίσης:

Αθερίδης: Το πόσο σκληρό είναι το ότι η Γάκα μπήκε σε κελί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε – Με μισούν γιατί είχα προβλέψει ακριβώς τι θα κάνει ο Τσίπρας

RJ Mitte: Η τελευταία συνέντευξη λίγες μέρες πριν την αυτοκτονία του – «Ζω τη ζωή στο έπακρο – Κάθε όνειρο μπορεί να γίνει και εφιάλτης…»

Μαρίνα Σπανού: Το απρόοπτο επί σκηνής όταν το synthesizer της κατέληξε στο πάτωμα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
haley-lu-richardson_1410_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Miami Vice ’85»: Η Haley Lu Richardson εντάχθηκε στο cast του πολυσυζητημένου reboot

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για νέα επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ

channel4_new
MEDIA

Channel 4: Έτοιμο να λανσάρει την «The Guest List», την πρώτη microdrama σειρά του

kakokairia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός, στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια – Προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο, «ήχησε» το 112 (videos/photos)

Zografou
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου τον Σεπτέμβριο – Οπαδικά κίνητρα πίσω από την πράξη, χτύπησαν λάθος στόχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

anazsximatismos_ypoyrgiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Ακρίβεια και ενέργεια πιέζουν τη ΝΔ προς το κρίσιμο 25% - Έκπληξη με το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 11:30
haley-lu-richardson_1410_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Miami Vice ’85»: Η Haley Lu Richardson εντάχθηκε στο cast του πολυσυζητημένου reboot

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για νέα επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ

channel4_new
MEDIA

Channel 4: Έτοιμο να λανσάρει την «The Guest List», την πρώτη microdrama σειρά του

1 / 3