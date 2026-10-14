Ζαχαράτος: Η συγκίνηση on air για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Eίπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”»

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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος για την απώλεια του τραγουδιστή, με τον οποίο διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «The 2night show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος είπε αρχικά: «Θέλω να στείλω την αγάπη μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε πάντα».

Ο Τάκης Ζαχαράτος συμπλήρωσε: «Εύχομαι όλη αυτή την αγάπη που παίρνει αυτή τη στιγμή από τον κόσμο, αν δεν την είχε συνειδητοποιήσει όσο ζούσε, εύχομαι να την παίρνει. Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”».

Σε άλλο σημείο μίλησε για τη φιλική σχέση που είχε με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή τον οποίο γνώριζε από τα πρώτα του βήματα λέγοντας ότι δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που έχει συμβεί.

«Ήρθε στο κομμωτήριο και μου είπε κάνε μου την Αλίκη, γίναμε πολύ φίλοι, γνωρίστηκαν οι οικογένειές μας. Γιατί η Πάτρα με τη Νίκαια μοιάζουν τα σπίτια είναι ανοιχτά, θα πούμε τα μπινελίκια μας και τα αστεία μας».

«Έχω την ανάμνηση ενός ανθρώπου με απίστευτο χιούμορ και με τεράστιο ταλέντο να είναι μάνατζερ του εαυτού του. θα μπορούσε να είναι συγκλονιστικός ηθοποιός» κατέληξε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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