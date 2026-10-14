Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας» – Η νέα συγκινητική ανάρτηση

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Μια ακόμη συγκινητική ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για τον φίλο και κουμπάρο της Γιώργο Μαζωνάκη, ο θάνατος του οποίου την έχει συγκλονίσει.

Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, η ηθοποιός προχώρησε σε μία συγκινητική δημοσίευση στα social media, κοινοποιώντας φωτογραφίες από στιγμές που έζησε με τον τραγουδιστή. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γίνει κουμπάρος, αλλά και από επισκέψεις της σε μαγαζιά όπου είχε εμφανιστεί ο καλλιτέχνης.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συνόδευσε το Instagram story της με το τραγούδι του «Καμικάζι» σημειώνοντας πάνω σε αυτό: «Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου. Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας».

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