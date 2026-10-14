Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Την ερωτεύτηκα επειδή γέλαγε, εγώ ήμουν μαγκούφης και στριμμένος

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Ο Νικήτας Τσακίρογλου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε με συγκίνηση για τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και δεκαετίες, τη Χρυσούλα Διαβάτη, αναφερόμενος με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό στη δύσκολη περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία της.

«Φοβάμαι τους συνανθρώπους με τους οποίους ζω… και αυτή τη στιγμή περνάω όχι οδυνηρά, αλλά αισιόδοξα μπορώ να πω. Έτσι το αντιμετωπίζω, το θέμα της Χρυσούλας Διαβάτη. Μια προικισμένη ηθοποιός που είναι ταλαντούχα γιατί τραγουδάει, χορεύει, παίζει σε επιθεωρήσεις και μιούζικαλ. Είναι χύμα στο κύμα», ανέφερε ο Νικήτας Τσακίρογλου για την αγαπημένη του.

«Κάποιες άλλες δυνάμεις το αποφασίζουν αυτό, εγώ πιστεύω ότι η Χρυσούλα θα γίνει καλά, ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν, σε αυτό που είχε κερδίσει τον κόσμο, που την είχε λατρέψει και αγαπήσει. Επικοινωνεί και είμαστε σε ένα στάδιο που πάει καλά. Αυτό με κάνει να αισιοδοξώ περισσότερο. Με την πίστη και την επιστήμη που προχωράει θα πάει καλά. Είναι μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, δεν το είχα διαβάσει σε κανένα βιβλίο και δεν υπήρχε σε κανένα σενάριο που μου είχαν δώσει να παίξω. Όλα αυτά ήρθαν από κάποια άλλη θέληση», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

«Ερωτεύτηκα την Χρυσούλα επειδή γέλαγε. Εγώ ήμουν μαγκούφης και στριμμένος. Είχα μια σοβαροφάνεια. Ερωτευτήκαμε στο θέατρο και είπα “αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου” και έτσι προχωρήσαμε σε γάμο. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια του γάμου μας, ήμασταν 25 χρονών παιδιά τότε. Η Χρυσούλα είναι λίγο μικρότερη, βέβαια. Τότε τα ζευγάρια συνηθιζόταν να έχουν 2-3 χρόνια διαφορά», συμπλήρωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

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