Η Μαρίζα Ρίζου έγινε 40: «Τυχερή που είμαι εδώ, ευγνώμων που αγαπάω και αγαπιέμαι τόσο βαθιά» (photos/video)

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Τα 40 της χρόνια έκλεισε η Μαρίζα Ρίζου, που είχε γενέθλια την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες με την τούρτα της εκφράζοντας παράλληλα και την ευγνωμοσύνη της.

«40 επιτέλους. Τυχερή που είμαι εδώ, ευγνώμων που αγαπάω και αγαπιέμαι τόσο βαθιά. Επειδή μαθαίνω ισπανικά τελευταία (κάτι που ήθελα χρόνια να κάνω και όλο το ανέβαλα), θα παραθέσω αυτούς του στίχους της φιλενάδας μου της Silvia που τα λένε όλα για την αίσθηση της ψυχής μου τώρα που κλείνω τα σαράντα».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μερικούς στίχους από το τραγούδι «Capitana» της Ισπανίδας τραγουδίστριας, Σίλβια Πέρεθ Κρουθ, που μιλά για την ελευθερία και τη γυναικεία χειραφέτηση: «Ας αποφασίσουν οι ποιήτριες, και ας μας αφήσουν ελεύθερες σαν χαρταετούς, χωρίς δηλητήριο και χωρίς ψέματα, να γιορτάσουμε που είμαστε ζωντανές, να λάμψει αυτός ο πλανήτης, θα γεμίσω το πανί με γαλάζιο, και θα πετάξω μακριά από τη στεριά, μα αφήστε με να σαλπάρω, δεν είμαι λιμάνι, είμαι πια θάλασσα, είμαι γοργόνα και καπετάνισσα».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, σας αγαπώ πολύ και θα σας δω από κοντά αυτόν τον χειμώνα por fin (επιτέλους!). Τα λέμε».

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