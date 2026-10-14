Η Joni Mitchell απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα (και γιατί ο Τραμπ αποκλείεται να χάρηκε…)

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Η Τζόνι Μίτσελ απέκτησε μετά από δεκαετίες στις ΗΠΑ την αμερικανική υπηκοότητα. Σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instragram η γεννημένη στον Καναδά τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ίνδαλμα της φολκ μουσικής ανέφερε ότι η απόκτηση της νέας της υπηκοότητας αποτελεί την ολοκλήρωση «ενός ταξιδιού που ξεκίνησε πριν από 62 χρόνια».

Σε σύντομο βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ακουγόταν το όνομά της σε γραφείο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security) ως νέα πολίτης, εν μέσω επευφημιών και χειροκροτημάτων από μια ομάδα περίπου 25 ατόμων. Δημοσίευσε επίσης φωτογραφία της μπροστά στην αμερικανική σημαία στην οποία κρατά μία μικρή σημαία.

Η Μίτσελ γεννήθηκε στο Φορτ ΜακΛέοντ της Αλμπέρτα στον Καναδά το 1943. Μετακόμισε στις ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και εγκαταστάθηκε στο Ντιτρόιτ μαζί με τον τότε σύζυγό της. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έδρα της είναι το Λος Άντζελες.

Η Τζόνι Μίτσελ ακτιβίστρια κατά των πολέμων, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης για τη δημόσια υγεία, σε όλη της τη ζωή, έχει καταστήσει με τουλάχιστον σαφή και σίγουρα με πολύ γλαφυρό τρόπο την αντίθεσή της στις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του, εκφράζοντας στο κοινό, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Hollywood Bowl το 2024, την επιθυμία της να μπορούσε να ψηφίσει στις ΗΠΑ.

Τον Μάρτίο του 2026 η Μίτσελ άσκησε δριμεία κριτική στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομης των βραβείων Juno στο Οντάριο του Καναδά. Η Μίτσελ τιμήθηκε με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην κορυφαία τελετή απονομής μουσικών βραβείων του Καναδά.

Ο συνάδελφός της, θρύλος της φολκ μουσικής και πρώην σύντροφός της Γκρέιαμ Νας έσπευσε να συγχαρεί τη Μίτσελ για το γεγονός, σχολιάζοντας στην ανάρτησή της στο Instagram: «Συγχαρητήρια, Τζόαν! Ακριβώς στην ώρα σου για να ψηφίσεις!».

Βιογραφική ταινία για τη ζωή της Μίτσελ ετοιμάζεται από τον Κάμερον Κρόου. Η Μέριλ Στριπλ πρόκειται να υποδυθεί τη τραγουδοποιό, ενώ κυκλοφορούν φήμες ότι η Άνια Τέιλορ – Τζόι θα ενσαρκώσει την τραγουδίστρια σε νεαρή ηλικία, αν και η συγκεκριμένη επιλογή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

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