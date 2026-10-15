WSJ: Η Γκιφλόιλ προσπάθησε να εξαφανίσει άρθρο της Daily Mail για απλήρωτες σαμπάνιες και φαγητό σε εστιατόριο της Αθήνας

Takeaways by to pontiki AI Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο δημοσίευμα της Daily Mail που αφορούσε απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου πριν την αποπομπή της από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε από την πρώην πρέσβη απόδειξη πληρωμής για τον λογαριασμό των 1.586 ευρώ, όμως εκείνη δεν μπόρεσε να την προσκομίσει καθώς το ποσό χρεώθηκε απευθείας στην πρεσβεία.

Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διεξάγει επίσημη έρευνα για τη λειτουργία της πρεσβείας και τις δραστηριότητες της πρώην πρέσβεως κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Οι καταγγελίες που ερευνώνται αφορούν μεταξύ άλλων την πιθανή κατάχρηση πόρων, τη χρήση μη εγκεκριμένων ιδιωτικών αεροσκαφών, την αποδοχή δώρων και τις σχέσεις με συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία.

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Τα όσα συνέβησαν λίγες ημέρες πριν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επιχειρούν να αποκαλύψουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τρίτη μεταξύ των υπόλοιπων αποκαλύψεων, πως η Αμερικανίδα προσπάθησε να εξαφανίσει άρθρο της Daily Mail που έκανε λόγο για απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο της Αθήνας.

Πριν από το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα – στο οποίο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ γνώριζε για την απόλυσή της -, η Αμερικανίδα πρέσβης επιχείρησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το δημοσίευμα της Daily Mail, σε μία προσπάθεια να σταματήσει τις αποκαλύψεις που την «έκαιγαν» και εν τέλει την έδιωξαν από την θέση της.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενόψει της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να ρώτησε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν μπορούσαν να ζητήσουν από τη Daily Mail να διαγράψει αποκλειστικό δημοσίευμα που περιέγραφε τον απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου.

Το άρθρο υπονοούσε ότι δεν πλήρωσε 1.586 ευρώ (περίπου 1.768 δολάρια) για δύο κιβώτια σαμπάνιας και δείπνο.

Με τη σειρά του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησε να προσκομίσει απόδειξη που να δείχνει ότι είχε πληρώσει τον λογαριασμό από την τσέπη της.

Πηγές της Daily Mail αναφέρουν πως ο λογαριασμός εστάλη τελικά απευθείας στην πρεσβεία των ΗΠΑ και για αυτό η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν μπόρεσε να δείξει την απόδειξη.

Η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, που έκανε την ερώτηση στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου ώστε εκείνη να ανακοινώσει την απόλυση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανέφερε πως πηγές επιβεβαίωσαν ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει την επίσημη έρευνά του για την πρώην πρέσβη και τη λειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ επί των ημερών της.

Μεταξύ των καταγγελιών που ερευνά είναι καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση, μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη για τις οποίες δεν υπήρχε έγκριση, αθέμιτη αποδοχή δώρων αλλά και στενή σχέση με ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.

Η Daily Mail, υπενθυμίζει η Σιράζ, είχε αποκαλύψει επίσης, σε αποκλειστικό δημοσίευμά της, ότι ζητήθηκε από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν 250.000 δολάρια για την εξόφληση του πολυτελούς αυτοκινήτου της, μιας Mercedes-Benz G-Wagon.

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