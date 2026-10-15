Γάζα: Ξεπέρασαν τους 1.500 οι νεκροί μετά την «εκεχειρία» του Οκτωβρίου 2025 – Πάνω από 5.300 τραυματίες

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Στους 1.501 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα, μετά την «εκεχειρία» του Οκτωβρίου 2025, καθώς το υπουργείο Υγείας ανέφερε τρεις νέους θανάτους την Τετάρτη (14/10).

Μεταξύ των θυμάτων, βρίσκονται και δύο Παλαιστίνιοι που υπέκυψαν από τραύματα που υπέστησαν σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις.

Η τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου ανέφερε ότι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, προστιθέμενοι στους 5.323 τραυματίες από τον Οκτώβριο του 2025.

Σχεδόν 840 πτώματα ανασύρθηκαν κατά την ίδια περίοδο, πρόσθεσε.

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