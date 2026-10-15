Μεξικό: Στους οκτώ ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού στο Μεξικό, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι κυβερνητικές αρχές.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο στρατός και το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

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