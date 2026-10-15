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15.10.2026 00:46

Βρετανία: Νέος σάλος με το Reform UK του Φάρατζ – Κρυφές κάμερες κατέγραψαν εκλεγμένους να κάνουν ρατσιστικά και βίαια σχόλια (Video)

15.10.2026 00:46
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Πολλά μέλη του κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, μεταξύ των οποίων εκλεγμένοι τοπικοί αξιωματούχοι, βιντεοσκοπήθηκαν, από μυστικούς δημοσιογράφους για ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, να κάνουν ρατσιστικά, σεξουαλικά και βίαια σχόλια.

Το κόμμα του Φάρατζ τους τελευταίους μήνες έχει χάσει την πρώτη θέση που κατείχε στις δημοσκοπήσεις, μετά τις αποκαλύψεις για τη χρηματοδότησή του, ενώ ταυτόχρονα η δημοτικότητα των Εργατικών αυξήθηκε αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία ο νέος ηγέτης τους, ο Άντι Μπέρναμ.

Τα πλάνα από το ντοκιμαντέρ του καναλιού ITV «Undercover: A Year In Reform» δείχνουν έναν άνδρα να αποκαλεί «παράσιτα» τους Ασιάτες ιδιοκτήτες ακινήτων και να εκφράζει αντιμουσουλμανικές απόψεις ενώ πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία για τοπικές εκλογές, νωρίτερα φέτος. Ο άνδρας αυτός εξελέγη στο αξίωμα που διεκδικούσε.

Το ντοκιμαντέρ πρόκειται να προβληθεί στις 18 Οκτωβρίου. Το ITV έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένα αποσπάσματα από τα ευρήματά του.

Σε άλλα πλάνα που γυρίστηκαν με κρυφή κάμερα, ένας υποψήφιος στις ίδιες εκλογές συζητά την πιθανότητα να θάψουν χοιρινές μπριζόλες στο έδαφος για να σταματήσουν το χτίσιμο ενός τζαμιού.

Άλλος υποψήφιος χρησιμοποιούσε κατ’ επανάληψη έναν δυσφημιστικό όρο για τους ανθρώπους που κατάγονται από το Πακιστάν και έκανε σεξουαλικά σχόλια για μια συνάδελφό του, επίσης μέλος του Reform.

Και οι δύο υποψήφιοι εξελέγησαν αργότερα.

Ένα τέταρτο πρόσωπο, δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με το Reform, εμφανίζεται να λέει ότι θέλει «να βγάλει από τη μέση» τους παράτυπους μετανάστες που έρχονται στη Βρετανία. Άλλος δημοτικός σύμβουλος είπε σε κρυφό δημοσιογράφο ότι «είναι τόσο πολύ ακροδεξιός που είναι απίστευτο» και ότι ήθελε να εκπαιδεύσει νεαρούς άνδρες σε στρατιωτικές τακτικές για να «μαζεύουν» τους μετανάστες.

Η απάντηση του Reform UK

Το Reform UK απάντησε στα πλάνα αυτά ως εξής: «Στις περιπτώσεις όπου μέλη, ακτιβιστές και δημοτικοί σύμβουλοι έχουν σαφώς επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά, οι έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν γίνει διαγραφές (μελών) και πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Reform UK έχει βελτιώσει και θέσει ως προτεραιότητα τις διαδικασίες ελέγχου των υποψηφίων του, ωστόσο, ανά διαστήματα, ένας μικρός αριθμός ατόμων που δεν μοιράζονται τις αξίες μας καταφέρνει αρχικά να περάσει αυτόν τον έλεγχο».

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα σε βάρος του Reform για διάφορες πιθανές παρανομίες που αφορούν κυρίως τις δωρεές σε κόμματα ή την παραβίαση των εκλογικών κανόνων όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό.

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