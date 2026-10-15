Βρετανία: Νέος σάλος με το Reform UK του Φάρατζ – Κρυφές κάμερες κατέγραψαν εκλεγμένους να κάνουν ρατσιστικά και βίαια σχόλια (Video)

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Πολλά μέλη του κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, μεταξύ των οποίων εκλεγμένοι τοπικοί αξιωματούχοι, βιντεοσκοπήθηκαν, από μυστικούς δημοσιογράφους για ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, να κάνουν ρατσιστικά, σεξουαλικά και βίαια σχόλια.

Το κόμμα του Φάρατζ τους τελευταίους μήνες έχει χάσει την πρώτη θέση που κατείχε στις δημοσκοπήσεις, μετά τις αποκαλύψεις για τη χρηματοδότησή του, ενώ ταυτόχρονα η δημοτικότητα των Εργατικών αυξήθηκε αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία ο νέος ηγέτης τους, ο Άντι Μπέρναμ.

Τα πλάνα από το ντοκιμαντέρ του καναλιού ITV «Undercover: A Year In Reform» δείχνουν έναν άνδρα να αποκαλεί «παράσιτα» τους Ασιάτες ιδιοκτήτες ακινήτων και να εκφράζει αντιμουσουλμανικές απόψεις ενώ πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία για τοπικές εκλογές, νωρίτερα φέτος. Ο άνδρας αυτός εξελέγη στο αξίωμα που διεκδικούσε.

Warning: Distressing and graphic language An undercover investigation by ITV Exposure into Nigel Farage’s Reform UK has found multiple elected councillors and party candidates expressing racist views and using offensive language. ITV has obtained secretly recorded footage showing Reform officials from across England and Wales using violent, racist and sexist language. Councillors Alan Feeney, Chris Whelan and Jamie Campbell did not reply to our request for comment. Councillors Feeney and Whelan have since resigned from Reform UK. In a statement shared with ITV News, Reform UK said: "Where members, activists and councillors have clearly behaved inappropriately, investigations have commenced. In some cases, there have been suspensions and due process must be followed." "Reform UK has improved and prioritised its vetting procedures, but from time to time, a handful of individuals who do not share our values will initially make it through vetting. This is the same for all organisations." — ITV News (@itvnews) October 14, 2026

Το ντοκιμαντέρ πρόκειται να προβληθεί στις 18 Οκτωβρίου. Το ITV έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένα αποσπάσματα από τα ευρήματά του.

Σε άλλα πλάνα που γυρίστηκαν με κρυφή κάμερα, ένας υποψήφιος στις ίδιες εκλογές συζητά την πιθανότητα να θάψουν χοιρινές μπριζόλες στο έδαφος για να σταματήσουν το χτίσιμο ενός τζαμιού.

Άλλος υποψήφιος χρησιμοποιούσε κατ’ επανάληψη έναν δυσφημιστικό όρο για τους ανθρώπους που κατάγονται από το Πακιστάν και έκανε σεξουαλικά σχόλια για μια συνάδελφό του, επίσης μέλος του Reform.

Warning: Distressing and graphic language A Reform councillor from South London has been recorded calling for King Charles to be decapitated because he “is a Muslim”, while another senior Reform councillor from Solihull said of Asian people: “drag out of their homes, stick them on planes and **** them off to Pakistan.” It’s part of an undercover investigation by ITV Exposure into Nigel Farage’s Reform UK. Councillor Dean Miller told us he was heavily medicated at the time due to a chronic pain condition and has since resigned from Reform. Councillor Raymond Dunning did not respond to our request for comment. In a statement shared with ITV News, Reform UK said "Where members, activists and councillors have clearly behaved inappropriately, investigations have commenced. In some cases, there have been suspensions and due process must be followed." "Reform UK has improved and prioritised its vetting procedures, but from time to time, a handful of individuals who do not share our values will initially make it through vetting. This is the same for all organisations." Watch ‘Undercover: A Year in Reform’ on ITV1 & ITVX from 10:20pm on Sunday October 14, 2026

Και οι δύο υποψήφιοι εξελέγησαν αργότερα.

Ένα τέταρτο πρόσωπο, δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με το Reform, εμφανίζεται να λέει ότι θέλει «να βγάλει από τη μέση» τους παράτυπους μετανάστες που έρχονται στη Βρετανία. Άλλος δημοτικός σύμβουλος είπε σε κρυφό δημοσιογράφο ότι «είναι τόσο πολύ ακροδεξιός που είναι απίστευτο» και ότι ήθελε να εκπαιδεύσει νεαρούς άνδρες σε στρατιωτικές τακτικές για να «μαζεύουν» τους μετανάστες.

Η απάντηση του Reform UK

Το Reform UK απάντησε στα πλάνα αυτά ως εξής: «Στις περιπτώσεις όπου μέλη, ακτιβιστές και δημοτικοί σύμβουλοι έχουν σαφώς επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά, οι έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν γίνει διαγραφές (μελών) και πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Reform UK έχει βελτιώσει και θέσει ως προτεραιότητα τις διαδικασίες ελέγχου των υποψηφίων του, ωστόσο, ανά διαστήματα, ένας μικρός αριθμός ατόμων που δεν μοιράζονται τις αξίες μας καταφέρνει αρχικά να περάσει αυτόν τον έλεγχο».

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα σε βάρος του Reform για διάφορες πιθανές παρανομίες που αφορούν κυρίως τις δωρεές σε κόμματα ή την παραβίαση των εκλογικών κανόνων όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό.

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