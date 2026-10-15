Τραμπ κατά Ζελένσκι με βαριές κατηγορίες: «Δικτάτορας χωρίς εκλογές, να κινηθεί γρήγορα αλλιώς δεν θα του μείνει καμία χώρα»

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Νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο με ανάρτησή του, στην οποία τον χαρακτηρίζει «δικτάτορα χωρίς εκλογές» και τον καλεί να κινηθεί γρήγορα, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τη χώρα του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι έπεισε την Ουάσιγκτον να διαθέσει 350 δισ. δολάρια για τον πόλεμο με τη Ρωσία, «έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδηθεί, που δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει, αλλά έναν πόλεμο που ο ίδιος, χωρίς τις ΗΠΑ και τον ΤΡΑΜΠ, δεν θα μπορέσει ποτέ να διευθετήσει».

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη έχει προσφέρει 150 δισ. δολάρια, με τα χρήματα αυτά να είναι, όπως αναφέρει, εγγυημένα, σε αντίθεση με όσα διέθεσαν οι ΗΠΑ, από τα οποία, κατά τον ίδιο, δεν θα ανακτηθεί τίποτα.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ χαρακτηρίζει τον Ουκρανό πρόεδρο «μέτριας επιτυχίας κωμικό», αμφισβητεί τη δημοτικότητά του στο εσωτερικό της χώρας και τον κατηγορεί ότι αρνείται να προκηρύξει εκλογές.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Σκεφτείτε το: ένας μέτρια επιτυχημένος κωμικός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ξοδέψουν 350 δισεκατομμύρια δολάρια για να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδηθεί, που δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει, αλλά έναν πόλεμο που ο ίδιος, χωρίς τις ΗΠΑ και τον ΤΡΑΜΠ, δεν θα μπορέσει ποτέ να διευθετήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει 200 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την Ευρώπη, και τα χρήματα της Ευρώπης είναι εγγυημένα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πάρουν τίποτα πίσω. Γιατί ο “Κοιμισμένος Τζο” Μπάιντεν δεν απαίτησε εξισορρόπηση, δεδομένου ότι αυτός ο πόλεμος είναι πολύ πιο σημαντικός για την Ευρώπη απ’ ό,τι για εμάς — εμείς έχουμε έναν μεγάλο, όμορφο ωκεανό να μας χωρίζει. Επιπλέον, ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι τα μισά από τα χρήματα που του στείλαμε “ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ”. Αρνείται να διεξάγει εκλογές, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά στις ουκρανικές δημοσκοπήσεις, και το μόνο πράγμα στο οποίο ήταν καλός ήταν να “παίζει τον Μπάιντεν στα δάχτυλα”. Ως δικτάτορας χωρίς εκλογές, ο Ζελένσκι καλό θα κάνει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα του μείνει καμία χώρα. Εν τω μεταξύ, εμείς διαπραγματευόμαστε με επιτυχία το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, κάτι που όλοι παραδέχονται ότι μόνο ο ΤΡΑΜΠ και η κυβέρνηση Τραμπ μπορούν να κάνουν. Ο Μπάιντεν δεν προσπάθησε ποτέ, η Ευρώπη δεν κατάφερε να φέρει την ειρήνη, και ο Ζελένσκι πιθανώς θέλει να συνεχίσει να απολαμβάνει τα προνόμια. Αγαπώ την Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι έχει κάνει απαίσια δουλειά, η χώρα του είναι διαλυμένη και ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ άνθρωποι έχουν πεθάνει άσκοπα — και πάει λέγοντας».

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