Ουκρανία: Επισπεύδει την αποστολή πυραύλων ο Μπέρναμ – Στο τραπέζι η κρίση Ζελένσκι και Τραμπ

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Την επιτάχυνση της βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, με προτεραιότητα την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και την παροχή πυραυλικών συστημάτων, συζήτησαν την Τετάρτη (14/10) στο Λονδίνο ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το Κίεβο, καθώς οι σχέσεις του με την Ουάσινγκτον δοκιμάζονται, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η ταχύτερη παράδοση αντιαεροπορικών πυραύλων, η ενίσχυση των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων και το ζήτημα των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, καθώς το Λονδίνο επιδιώκει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η επίσκεψη Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ανάγκης αλλαγής της ουκρανικής ηγεσίας. Πρόσθετη ένταση έχει προκαλέσει η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Μόσχα για χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, εξέλιξη που έχει εντείνει την ανησυχία για τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο.

Νέο πακέτο 45 εκατ. λιρών για την ουκρανική αεράμυνα

Κατά τη συνάντηση, ο Μπέρναμ παρουσίασε τις λεπτομέρειες του νέου βρετανικού πακέτου στρατιωτικής υποστήριξης, το οποίο περιλαμβάνει ελαφρούς πυραύλους πολλαπλών χρήσεων (Lightweight Multirole Missiles – LMM), σχεδιασμένους να αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, τα προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η Ρωσία.

Ιδιαίτερη πρόκληση για την ουκρανική αεράμυνα αποτελούν τα ρωσικά drones νέας γενιάς, τα οποία διαθέτουν κινητήρες τζετ και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν υψηλότερες ταχύτητες και να επιχειρούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα, καθιστώντας δυσκολότερη την αναχαίτισή τους.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πακέτο ύψους 45 εκατομμυρίων λιρών για την προμήθεια πυραύλων, από το οποίο εξοπλισμός αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών θα παραδοθεί με ταχύτερες διαδικασίες, προκειμένου να καλυφθούν οι πλέον επείγουσες ανάγκες της Ουκρανίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου η Βρετανία έχει δεσμευτεί να παραδώσει περισσότερους από 5.000 πυραύλους μέσα στην επόμενη τετραετία, με τη συνολική αξία της προμήθειας να ανέρχεται σε 1,6 δισεκατομμύρια λίρες.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα εξακολουθήσει να επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατιωτικών λύσεων για το ουκρανικό μέτωπο. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η προσαρμογή βρετανικών οπλικών συστημάτων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει παραχωρηθεί στην Ουκρανία από άλλες συμμαχικές χώρες.

Ο Μπέρναμ υπογράμμισε επίσης ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει τις διπλωματικές επαφές με τους διεθνείς εταίρους του, επιδιώκοντας την εξασφάλιση πρόσθετων εξοπλιστικών συστημάτων για τις ουκρανικές δυνάμεις.

«Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη»

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφιερώθηκε στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, παρά την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία που θα καλύπτει τις ενεργειακές υποδομές.

Όπως αναφέρει το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο, οι δύο ηγέτες επανήλθαν στα ζητήματα που είχαν συζητήσει κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την κοινή εκτίμηση ότι «είναι σαφές πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη».

Η συνέχιση των βομβαρδισμών, παρά τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για περιορισμό των επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους, ενισχύει, σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά, την ανάγκη διατήρησης της στρατιωτικής και διπλωματικής πίεσης προς τη Μόσχα.

Πρωτοβουλία Μπέρναμ για αποκατάσταση των σχέσεων Τραμπ – Ζελένσκι

Πέρα από τη στρατιωτική συνεργασία, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο διπλωματικό σκέλος της επίσκεψης, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να επιχειρεί να συμβάλει στη γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα στην αμερικανική και την ουκρανική ηγεσία.

Νωρίτερα, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Μπέρναμ είχε εκφράσει την πρόθεσή του να βοηθήσει στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με βασικό στόχο να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Η διατήρηση της αμερικανικής υποστήριξης θεωρείται κρίσιμο ζήτημα για το Κίεβο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες και την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις των ουκρανικών δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε δημοσίως στα προβλήματα πρόσβασης στο δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starlink, τα οποία αντιμετωπίζει ο ουκρανικός στρατός, καθώς και στις ανησυχίες που έχουν ανακύψει σχετικά με τη συνέχιση της ανταλλαγής πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα δύο ζητήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της εξάρτησης των ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων από αξιόπιστες δορυφορικές επικοινωνίες και την έγκαιρη αξιοποίηση πληροφοριών για τις κινήσεις και τις επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων.

Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Ουκρανός πρόεδρος έγινε επίσης δεκτός από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, ενώ κατά την άφιξή του στην Ντάουνινγκ Στριτ πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή με στρατιωτικό άγημα.

Ο Μπέρναμ επανέλαβε προς τον Ζελένσκι ότι η βρετανική υποστήριξη προς την Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη, διαβεβαιώνοντας ότι το Λονδίνο θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό του Κιέβου «για όσο διάστημα χρειαστεί».

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση προετοιμάζει πρόσθετα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά της Ρωσίας, επιδιώκοντας να περιορίσει τους πόρους που διαθέτει η Μόσχα για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεών της.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η προώθηση νέων κυρώσεων και περιορισμών στις ναυτιλιακές υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ρωσικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η βρετανική πλευρά επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών εταίρων στην εφαρμογή των συγκεκριμένων περιορισμών, εκτιμώντας ότι η μείωση των εσόδων της Ρωσίας από τον ενεργειακό τομέα μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τη συνέχιση του πολέμου.

Με τις νέες στρατιωτικές δεσμεύσεις και την προώθηση πρόσθετων οικονομικών μέτρων, το Λονδίνο επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση προς τη Μόσχα, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της δυτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

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