Αποδυναμώνεται το κέντρο στη Γαλλία, κλιμακώνονται οι μαθητικές διαμαρτυρίες

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Η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο αντίπαλός της από τη ριζοσπαστική αριστερά Ζαν-Λικ Μελανσόν ενισχύουν τη δυναμική τους ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα. Τα ευρήματα αποτυπώνουν την αυξανόμενη πόλωση του πολιτικού σκηνικού στη Γαλλία, καθώς η θητεία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν οδεύει προς το τέλος της, την ώρα που οι μαθητικές κινητοποιήσεις και η αστυνομική καταστολή εντείνουν τις κοινωνικές εντάσεις στη χώρα.

Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Odoxa, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 12.000 ατόμων από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου, η Λεπέν προηγείται στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό 37% ή 38%, ανάλογα με το εξεταζόμενο σενάριο. Ο Μελανσόν καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας 18% ή 18,5% και στα δύο σενάρια.

Οι μετρήσεις βασίστηκαν σε σενάρια στα οποία οι δύο πολιτικοί αναμετρώνται με έναν κεντρώο υποψήφιο, είτε τον Εντουάρ Φιλίπ είτε τον Γκαμπριέλ Ατάλ, αμφότερους πρώην πρωθυπουργούς επί Μακρόν. Ο Φιλίπ εκτιμάται ότι θα συγκέντρωνε το 17% των ψήφων, ενώ ο Ατάλ θα περιοριζόταν στο 11%. Η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί εύκολα του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο, ενώ θα μπορούσε να νικήσει και τον Φιλίπ, αν και με μικρότερη διαφορά.

Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στον Μακρόν, καθώς ολοκληρώνει τη δεύτερη προεδρική του θητεία, έχει περιορίσει τον πολιτικό χώρο του κέντρου στη Γαλλία. Ο Μελανσόν έχει διεκδικήσει την προεδρία τρεις φορές, το 2012, το 2017 και το 2022, χωρίς να καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο. Η Λεπέν ήταν επίσης υποψήφια και στις τρεις αναμετρήσεις, φτάνοντας στον δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022, όπου ηττήθηκε από τον Μακρόν. Ο πρώτος γύρος των επόμενων προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και ο δεύτερος για τις 2 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, η κοινωνική ένταση αποτυπώνεται και στις μαθητικές κινητοποιήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων η γαλλική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει περίπου 8.000 προσαγωγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών, έως χθες είχαν προσαχθεί 7.950 άτομα, εκ των οποίων το 85% ήταν ανήλικοι. Σε 2.735 περιπτώσεις ασκήθηκαν διώξεις, οι 2.190 από τις οποίες αφορούσαν ανηλίκους, ενώ 26 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων εννέα ανήλικοι.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι σήμερα, Τετάρτη, επαναλειτούργησε το 96% των λυκείων της χώρας. Ωστόσο, περίπου 200 από τα συνολικά 3.700 λύκεια εξακολουθούσαν να παραμένουν κλειστά λόγω των καταλήψεων και των κινητοποιήσεων. Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών έχουν τραυματιστεί 937 αστυνομικοί, 248 μαθητές και 149 εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Παρεμβαίνοντας στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε ότι «οι νέοι εκφράζουν δικαιολογημένες ανησυχίες». Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, οι ανησυχίες αυτές «εκμεταλλεύονται πολιτικά και μετατρέπονται σε αστική βία με απαράδεκτες σκηνές».

Ο Μακρόν κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει «συγκεκριμένες απαντήσεις (…) τις επόμενες εβδομάδες», με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολικά κτίρια. Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική πόλωση εντείνεται και το κεντρώο στρατόπεδο εμφανίζεται αποδυναμωμένο, ενόψει της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης.

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