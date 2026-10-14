«Σεξουαλικό αρπακτικό» ο Ράσελ Μπραντ κατά την εισαγγελέα, στη δίκη του ηθοποιού για βιασμούς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Ράσελ Μπραντ ήταν ένα «σεξουαλικό αρπακτικό», ένας «εκμεταλλευτής», ένας «αδίστακτος άνθρωπος», είπε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της κατά τη διάρκεια της δίκης στο Λονδίνο για τον Βρετανό πρώην κωμικό, που αναδείχθηκε σε ινφλουένσερ κατά του κατεστημένου, ενώ κατηγορείται από έξι γυναίκες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.
Τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται εκτυλίχθηκαν μεταξύ 1999 και 2009, όταν ο Ράσελ Μπραντ ήταν ένας διάσημος τηλεοπτικός παρουσιαστής στο Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για το προκλητικό και συχνά άσεμνο χιούμορ του.
O 51χρονος άνδρας, με εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.
Ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος προβάλλει τον εαυτό του ως έναν ένθερμο προασπιστή της χριστιανικής πίστης, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο δικαστήριο πως «νιώθει ευλογημένος».
«Ανησυχώ, όμως εξακολουθώ να ελπίζω πως αυτή η δίκη θα καταλήξει σε μια θετική έκβαση για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Για αυτό προσεύχομαι», συμπλήρωσε ο πρώην κωμικός.
Η εισαγγελέας Ράιελ Κάρμι Τζόουνς, η οποία άνοιξε τη δίκη που αναμένεται να διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο, δεν μάσησε τα λόγια της παρουσιάζοντας όσα προσάπτονται στον Ράσελ Μπραντ.
«Ήταν αδίστακτος, υπολογιστικός και χειριστικός… ήταν σεξουαλικό αρπακτικό», είπε. Χρησιμοποιούσε γυναίκες για να ικανοποιήσει την «τεράστια σεξουαλική του όρεξη».
Ο Ράσελ Μπραντ δικάζεται για τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Οι τρεις ενάγουσες «δεν έχουν ποτέ συναντηθεί», υπογράμμισε η εισαγγελέας. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, σε χώρους εργασίας, στις τουαλέτες ενός μπαρ, στην οικία του, περιέγραφε η ίδια, ενώ ο Ράσελ Μπραντ την άκουγε προσεκτικά.
«Δεν ανησυχούσε (…) για όσα θα μπορούσε να νιώσει η γυναίκα. (…) Η βασική ανησυχία του ήταν η ακόρεστη επιθυμία του να πάρει ό,τι ήθελε, με όποιον ήθελε».
Μια γυναίκα τον κατηγορεί πως τη βίασε στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, καθώς εκείνη ήταν στο Μπορνμάουθ (νότια Αγγλία) για να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο του Εργατικού Κόμματος το 1999.
Ο Ράσελ Μπραντ «δεν είναι αναγκαστικά ο ίδιος άνθρωπος με εκείνη την εποχή», αναγνώρισε η εισαγγελέας. Όμως, «παρά τον χρόνο που πέρασε, η ευθύνη του για τις επιλήψιμες πράξεις και τα εγκλήματα που διέπραξε όταν ήταν νεότερος παραμένει η ίδια», πρόσθεσε.
Ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος ζει στη Φλόριντα, είναι ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.
Έχοντας αναδειχθεί σε σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζει συχνά συνωμοσιολογικές απόψεις. Τον ακολουθούν 4,9 εκατομμύρια χρήστες στο Instagram, 6,6 εκατομμύρια στο YouTube και 10,1 εκατομμύρια στο X.
Μιλά για τον Θεό, την πνευματικότητα, την αγάπη και τη γεωπολιτική, συχνά με ασύνδετο λόγο, θυμίζοντας γκουρού.
Το 2024 ανακοίνωσε πως είχε βαπτιστεί στον Τάμεση και έκτοτε επαναλαμβάνει συνεχώς πώς η χριστιανική πίστη τον άλλαξε. Έχει εκφράσει τη στήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Μετά την απαγγελία των κατηγοριών το 2025, διαβεβαίωνε στο Χ πως δεν είχε «ποτέ συνάψει μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα».
«Υπήρξα τοξικομανής, εθισμένος στο σεξ και ανόητος, όμως δεν υπήρξα ποτέ βιαστής», είχε γράψει.
Ο Ράσελ Μπραντ είχε παντρευτεί την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτ Πέρι το 2010, ένας γάμος τον οποίο τερμάτισε μέσω sms 14 μήνες αργότερα.
Έχει παντρευτεί ξανά, με την μπλόγκερ Λόρα Γκάλαχερ, η οποία εμφανίζεται πολύ συχνά στις δημοσιεύσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σήμερα ήταν στο πλευρό του στο δικαστήριο.
Διαβάστε επίσης:
Η Joni Mitchell απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα (και γιατί ο Τραμπ αποκλείεται να χάρηκε…)
Simu Liu – Allison Hsu: Οι πρώτες εικόνες από τον παραμυθένιο γάμο τους σε κάστρο της Προβηγκίας
Χάλι Μπέρι: Εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του γιου της – Ο πρώην σύζυγός της λέει ότι το παιδί θέλει να καταθέσει στο δικαστήριο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.