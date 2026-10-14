«Σεξουαλικό αρπακτικό» ο Ράσελ Μπραντ κατά την εισαγγελέα, στη δίκη του ηθοποιού για βιασμούς

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Ο Ράσελ Μπραντ ήταν ένα «σεξουαλικό αρπακτικό», ένας «εκμεταλλευτής», ένας «αδίστακτος άνθρωπος», είπε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της κατά τη διάρκεια της δίκης στο Λονδίνο για τον Βρετανό πρώην κωμικό, που αναδείχθηκε σε ινφλουένσερ κατά του κατεστημένου, ενώ κατηγορείται από έξι γυναίκες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται εκτυλίχθηκαν μεταξύ 1999 και 2009, όταν ο Ράσελ Μπραντ ήταν ένας διάσημος τηλεοπτικός παρουσιαστής στο Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για το προκλητικό και συχνά άσεμνο χιούμορ του.

O 51χρονος άνδρας, με εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος προβάλλει τον εαυτό του ως έναν ένθερμο προασπιστή της χριστιανικής πίστης, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο δικαστήριο πως «νιώθει ευλογημένος».

Media gathered at a London court on Wednesday for the start of Russell Brand’s rape trial appeared to – momentarily – think he had arrived after a man who looked a little like the comedian got out of a vehicle before him.



The man, who had long grey hair and a beard and wore… pic.twitter.com/sHKwKOaVql — Channel 5 News (@5_News) October 14, 2026

«Ανησυχώ, όμως εξακολουθώ να ελπίζω πως αυτή η δίκη θα καταλήξει σε μια θετική έκβαση για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Για αυτό προσεύχομαι», συμπλήρωσε ο πρώην κωμικός.

Η εισαγγελέας Ράιελ Κάρμι Τζόουνς, η οποία άνοιξε τη δίκη που αναμένεται να διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο, δεν μάσησε τα λόγια της παρουσιάζοντας όσα προσάπτονται στον Ράσελ Μπραντ.

«Ήταν αδίστακτος, υπολογιστικός και χειριστικός… ήταν σεξουαλικό αρπακτικό», είπε. Χρησιμοποιούσε γυναίκες για να ικανοποιήσει την «τεράστια σεξουαλική του όρεξη».

BREAKING: The prosecution has begun its case against Russell Brand, describing the celebrity as 'a ruthless, calculated and manipulative' sexual predator. He denies all charges.



Follow live updates as the trial unfolds here: https://t.co/x6NdhczWjB pic.twitter.com/EAVEyhP2A1 October 14, 2026

Ο Ράσελ Μπραντ δικάζεται για τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Russell Brand faces seven charges by six women, including three charges of rape, three charges of sexual assault, and one charge of indecent assault. https://t.co/6RYsFIrtW1 — Deadline (@DEADLINE) October 14, 2026

Οι τρεις ενάγουσες «δεν έχουν ποτέ συναντηθεί», υπογράμμισε η εισαγγελέας. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, σε χώρους εργασίας, στις τουαλέτες ενός μπαρ, στην οικία του, περιέγραφε η ίδια, ενώ ο Ράσελ Μπραντ την άκουγε προσεκτικά.

«Δεν ανησυχούσε (…) για όσα θα μπορούσε να νιώσει η γυναίκα. (…) Η βασική ανησυχία του ήταν η ακόρεστη επιθυμία του να πάρει ό,τι ήθελε, με όποιον ήθελε».

The jury at the trial of the former TV presenter Russell Brand on charges including rape and sexual assault, have been told that he was a "ruthless, calculated and manipulative sexual predator".



Prosecutor Riel Karmy-Jones told the court that six women had come forward… pic.twitter.com/HhHYahZsqz — Channel 4 News (@Channel4News) October 14, 2026

Μια γυναίκα τον κατηγορεί πως τη βίασε στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, καθώς εκείνη ήταν στο Μπορνμάουθ (νότια Αγγλία) για να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο του Εργατικού Κόμματος το 1999.

Ο Ράσελ Μπραντ «δεν είναι αναγκαστικά ο ίδιος άνθρωπος με εκείνη την εποχή», αναγνώρισε η εισαγγελέας. Όμως, «παρά τον χρόνο που πέρασε, η ευθύνη του για τις επιλήψιμες πράξεις και τα εγκλήματα που διέπραξε όταν ήταν νεότερος παραμένει η ίδια», πρόσθεσε.

Ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος ζει στη Φλόριντα, είναι ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Έχοντας αναδειχθεί σε σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζει συχνά συνωμοσιολογικές απόψεις. Τον ακολουθούν 4,9 εκατομμύρια χρήστες στο Instagram, 6,6 εκατομμύρια στο YouTube και 10,1 εκατομμύρια στο X.

Μιλά για τον Θεό, την πνευματικότητα, την αγάπη και τη γεωπολιτική, συχνά με ασύνδετο λόγο, θυμίζοντας γκουρού.

Το 2024 ανακοίνωσε πως είχε βαπτιστεί στον Τάμεση και έκτοτε επαναλαμβάνει συνεχώς πώς η χριστιανική πίστη τον άλλαξε. Έχει εκφράσει τη στήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών το 2025, διαβεβαίωνε στο Χ πως δεν είχε «ποτέ συνάψει μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα».

«Υπήρξα τοξικομανής, εθισμένος στο σεξ και ανόητος, όμως δεν υπήρξα ποτέ βιαστής», είχε γράψει.

Ο Ράσελ Μπραντ είχε παντρευτεί την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτ Πέρι το 2010, ένας γάμος τον οποίο τερμάτισε μέσω sms 14 μήνες αργότερα.

Έχει παντρευτεί ξανά, με την μπλόγκερ Λόρα Γκάλαχερ, η οποία εμφανίζεται πολύ συχνά στις δημοσιεύσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σήμερα ήταν στο πλευρό του στο δικαστήριο.

🇬🇧 A British prosecutor told a London jury that comedian Russell Brand was a "sexual predator" who was "ruthless, calculated and manipulative" when targeting women for sex, speaking Wednesday at the start of the actor's rape and sexual assault trial.

➡️ https://t.co/hA9hamCZs5 pic.twitter.com/nQ0hJRa6ct — AFP News Agency (@AFP) October 14, 2026

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