Ράσελ Μπραντ: Πέμπτη καταγγελία εις βάρος του για σεξουαλική επίθεση – Η ανακοίνωση των Αρχών

Μια ακόμα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του Ράσελ Μπραντ προστίθεται στη λίστα με τις τέσσερις που εκκρεμούν ήδη εναντίον του.

Η καταγγελία σε βάρος του αφορά περιστατικό που έλαβε χώρα 20 χρόνια πριν σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Λονδίνου.

Αναφερόμενη στην υπόθεση που αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Sunday Times και το κανάλι Channel 4, η αστυνομία του Λονδίνου έκανε γνωστό ότι την Κυριακή ενημερώθηκε για μια σεξουαλική επίθεση που φέρεται να διέπραξε ο Μπραντ το 2003 στο Σόχο.

«Οι αστυνομικοί είναι σε επαφή με τη γυναίκα που έκανε την καταγγελία», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιαρντ. «Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε όποιον πιστεύει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης, όσο παλιά και αν συνέβη αυτό, να επικοινωνήσει μαζί μας», πρόσθεσε.

Οι κατηγορίες τού αποδόθηκαν ύστερα από εκτενή έρευνα την οποία συνέταξαν και δημοσίευσαν τα βρετανικά μέσα Sunday Times, the Times και Channel 4.

Τέσσερις ακόμα γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον ηθοποιό για σεξουαλικές επιθέσεις από το 2006 έως το 2013. Την περίοδο εκείνη εργαζόταν ως παρουσιαστής σε σειρά καναλιών, ενώ είχε παίξει και σε ταινίες του Χόλιγουντ.

*BREAKING* A woman has come forward to the police to claim that she was sexually assaulted by Russell Brand.



It comes as five women accused Brand of rape and sexual abuse in a joint investigation by The Times, Sunday Times and Channel 4 Dispatches.https://t.co/tAVA6vHKi5