Συνεχίζονται οι κατηγορίες κατά του Ράσελ Μπραντ για σεξουαλικές επιθέσεις, με τη γυναίκα που τον κατήγγειλε για βιασμό όταν εκείνη ήταν 16 ετών να ισχυρίζεται ότι την έπαιρνε από το σχολείο και την πήγαινε σπίτι του για να κάνουν σεξ, με ένα αυτοκίνητο, μάλιστα, που πλήρωνε το BBC το οποίο ανακοίνωσε ότι «εξετάζει επειγόντως το θέμα», καθώς την εποχή των κατηγοριών ο ηθοποιός εργαζόταν για το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η γυναίκα που χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Άλις, ισχυρίζεται ότι μπήκε για πρώτη φορά στο αυτοκίνητο του BBC το οποίο μετέφερε τον Μπραντ στη ραδιοφωνική εκπομπή που έκανε τότε.

Russell Brand’s alleged victim says BBC car brought her to actor’s home as a teen: report https://t.co/FsqC3Go4Nx pic.twitter.com/Q5mSDYL3GQ