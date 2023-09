Ντέιβιντ Μπόουι: «Στερείται κάθε προσωπικότητας» – Μια… ιστορική γκάφα του BBC

Χωρίς αμφιβολία, η παρακάτω ιστορία πρέπει να υπήρξε μία από τις πιο άβολες στιγμές στην ιστορία λειτουργίας του βρετανικού κολοσσού BBC.

Πίσω στο μακρινό 1965, ένας μουσικός κριτικός του BBC ακούγοντας τον άγνωστο και νεαρό – τότε – Ντέιβιντ Μπόουι με την μπάντα του, υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης στερείται προσωπικότητας!

Μάλιστα, ο κριτικός υπογράμμισε στις σημειώσεις του: «Δεν νομίζω ότι με περισσότερες πρόβες το συγκρότημα θα μπορούσε να βελτιωθεί».

